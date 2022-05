“In Premier…”: calciomercato Inter, doppia batosta per Marotta

Novità non certo piacevoli per l’Inter. Marotta deve fare i conti con un problema che potrebbe arrivare proprio dalla Premier League.

Sul campo la mente dell’Inter è divista tra la finale di Coppa Italia di domani sera contro la Juventus e la corsa Scudetto con i cugini del Milan. Sul mercato però Marotta è già al lavoro per tirare su la squadra in vista della prossima stagione.

Due nomi che da diverso tempo ricorrono quando si parla dell’Inter sono Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. I due giovani attaccanti del Sassuolo sono senza dubbio tra i prospetti italiani migliori in circolazione. E’ naturale quindi che l’Inter sia interessata a loro.

A spegnere gli entusiasmi ci ha però pensato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali che, ai microfoni di Sky, ha chiarito la posizione del club neroverde nei confronti dei suoi due talenti. “Per il momento non li ho ancora venduti.” queste le sue parole. “Anzi, spero davvero di poterli tenere stretti.”

Inter, per Scamacca e Raspadori c’è la concorrenza della Premier

Qualora però il Sassuolo decidesse di privarsene per le ambizioni dell’Inter ci sarebbe il problema della concorrenza dalla Premier League. Secondo Carnevali infatti le squadre inglesi hanno possibilità maggiormente in linea con le richieste del Sassuolo per i due calciatori. I neroverdi infatti non sono assolutamente intenzionati a fare sconti. Se partono lo faranno per un cifra congrua al loro valore.

“Per come è il mercato italiano adesso la vedo difficile.” ha sentenziato Carnevali. “La Premier League sarebbe già più fattibile. Al di là di quello che però si racconta sui giornali è tutto un discorso prematuro. Non c’è assolutamente ancora nulla di definito. Vedremo, ma onestamente io spero di tenerli a Sassuolo ancora per un po’.”