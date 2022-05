Calciomercato, adesso è ufficiale: colpo galactico di Guardiola

Adesso è tutto ufficiale, il club guidato da Pep Guardiola ha dato la conferma: il colpo galactico porterà l’attaccante in Premier League

Il colpo galactico, prima dell’apertura a tutti gli effetti del calciomercato estivo che si sta avvicinando, l’ha fatto senza dubbio Pep Guardiola. La sua squadra, a partire dal primo luglio, vedrà così approdare all’interno delle proprie file uno degli attaccanti più forti al momento a livello europeo. Adesso è ufficiale.

Il Manchester City stesso ha dato pochi minuti fa la conferma di un’operazione di cui si parla ormai da mesi. Erling Haaland, dunque, dal prossimo primo luglio 2022 arriverà alla corte di Pep Guardiola. Il club potrà così vantare di avere uno degli attaccanti più forti del momento in squadra.

Un’operazione che guarda anche, tra le altre cose, in prospettiva dal momento che Haaland ha comunque solamente ventuno anni. Ne farà ventidue a luglio. Il classe 2000 norvegese dirà perciò ufficialmente addio al Borussia Dortmund, club che l’ha visto sbocciare e gli ha offerto il palcoscenico giusto per farsi notare.

Calciomercato Manchester City, ora è ufficiale: Haaland arriverà a luglio, colpo galactico per Guardiola

Nella giornata di ieri è circolata l’indiscrezione secondo cui Erling Haaland avrebbe già svolto le visite mediche con il Manchester City nella città di Bruxelles. Oggi, inoltre, il club stesso ha ufficializzato il passaggio del giocatore in Premier League, tra le proprie file, con il prossimo primo luglio. Ora dunque non ci sono più dubbi: nella corsa in Champions League della prossima stagione Guardiola avrà a disposizione un’arma in più sul campo.

Come si legge dalla nota ufficiale, emanata pochi minuti fa dalla società, si legge quindi: “Il Manchester City può confermare di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell’attaccante Erling Haaland al Club il 1° luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto ai termini finali del Club con il giocatore”.