Non solo Fabian Ruiz: il Napoli pronto a incontrare un altro azzurro

Il Napoli valuta chi resta e chi andrà via. Oltre che con Fabian previsto l’incontro con un altro calciatore per programmare il suo futuro.

Ottenuta la matematica qualificazione in Champions League, il Napoli sta già programmando il prossimo futuro. Per farlo Giuntoli e De Laurentiis stanno facendo alcune valutazioni sui calciatori in rosa.

C’è chi è sicuro di restare, chi si avvicina al rinnovo e chi invece, come il capitano Insigne, lascerà la squadra al termine della stagione. Ci sono poi alcune situazioni che andranno chiarite da vicino, come quella di Fabian Ruiz, ma non solo. Anche alcuni calciatori attualmente in prestito attendono un incontro faccia a faccia con la dirigenza. Un nome su tutti Sebastiano Luperto. Il suo agente infatti incontrerà la dirigenza azzurra per discutere del futuro e della probabile cessione a titolo definitivo.

“Non abbiamo sentito ancora nessuno per il riscatto.” chiarisce l’agente Diego Nappi ai microfoni di CalcioNapoli24. “Aspettiamo la fine del campionato, ma qui ad Empoli sono molto soddisfatti del suo rendimento. Ha disputato un’ottima stagione ed ha delle potenzialità per fare ancora meglio. Non bisogna però avere fretta.”

Napoli, l’agente di Luperto incorona Kvaratskhelia

Non solo Luperto. L’agente Diego Nappi parla anche di altre operazioni di mercato del Napoli, esprimendo un giudizio su come si stanno muovendo gli azzurri in questa primissima fase di mercato. Per adesso De Laurentiis ha già ufficializzato il georgiano Kvaratskhelia. Calciatore per il quale Nappi ha parole davvero al miele.

“Credetemi, è un fenomeno.” ha dichiarato l’agente. “Lo seguo già da un po’ di tempo, da qualche anno e dovete credermi: è un calciatore fenomenale. Il Napoli però avrà bisogno di creare un giusto mix tra giocatori giovani, come Kvaratskhelia, e calciatori esperti. Quest’anno in molti credevano nello Scudetto. Il Napoli si è ripreso molte volte in momenti difficili, ma purtroppo poi è venuto meno in alcune partite chiave. Come ad esempio proprio ad Empoli contro Luperto.”