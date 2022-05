FIFA, Infantino non si trattiene: novità a sorpresa per i Mondiali, è ufficiale

Grosse novità in arrivo per la FIFA: l’annuncio del presidente Infantino è netto, ecco l’ufficialità circa la grande sorpresa in vista dei Mondiali

Novità in vista in casa FIFA. A pochi mesi dalla massima competizione intercontinentale, il celebre videogioco targato Electronic Arts è pronto a vivere una vera e propria rivoluzione. Alle porte, un cambio nome e un cambio di identità.

Dal 2023, l’accordo tra l’organismo a capo del calcio mondiale e la EA Sports giungerà al termine. Dopo oltre trent’anni di collaborazione, lo storico videogioco cambierà nome in EA Sports FC. Una rivoluzione che non porterà via dai suoi player licenze e quant’altro , ma che significherà una pagina di storia per la celebre casa produttrice di videogame.

Una rivoluzione che è stata, però, bypassata dallo stesso presidente della FIFA, Gianni Infantino. In un lungo comunicato, quest’ultimo ha annunciato ufficialmente alcune sorprese per gli appassionati, già in vista dei Mondiali di Qatar 2022.

FIFA, l’annuncio di Infantino è netto: sorprese già dal prossimo Mondiale

Attraverso una nota, il numero uno della Federation Internationale de Football Association ha chiarito che: “[…] verranno lanciati, per la prima volta, nuovi videogiochi a tema calcistico, e che saranno sviluppati da editori e studi di terze parti”. Il tutto per offrire una scelta più ampia ai giocatori già in vista del prossimo Mondiale qatariota.

Non solo, Infantino ha annunciato che FIFA (il videogioco) non andrà certo in pensione: “Sarà l’unico gioco reale e autentico, e porterà ancora quel nome. Offriremo agli appassionati un titolo che resterà per sempre il migliore”. Insomma, un nuovo videogioco chiamato FIFA e che partirà dal 2024, vista la breve estensione della concessione a EA Sports almeno fino alla stagione 2022-2023.

“Il settore degli eSport è un percorso fondamentale dove crescere e diversificare senza rivali”, ha proseguito e concluso Infantino nel suo lungo comunicato. “La nostra strategia è sfruttare al meglio tutte le opzioni a noi disponibili”.