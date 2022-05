Mondiali, la decisione della FIFA è ufficiale: il match si rigioca

Dai Mondali arriva la novità, la FIFA ha preso la sua decisione e ora è ufficiale: il match si dovrà rigiocare. Ecco il comunicato

La FIFA ha deciso ed ora è stato anche riferito in via ufficiale. Il match di qualificazione ai Mondiali, che era stato sospeso a causa della violazione di alcuni protocolli Covid, dovrà essere rigiocato.

Il match in questione, che ha portato la FIFA a prendere la sua decisione ufficiale, è stato quello giocato tra Brasile e Argentina il 5 settembre del 2021. A quel tempo, infatti, le due nazionali sudamericane si giocavano ancora la qualificazione ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar.

La partita fu sospesa solo dopo circa 5′ di gioco a causa di alcune violazioni del protocollo Covid-19 che era stato imposto ad ogni federazione. Alcuni giocatori dell’Argentina provenienti dalla Premier League, infatti, non avevano rispettato la quarantena obbligatoria e la gara venne bloccata fin da subito, per poi essere rimandata. Brasile e Argentina, però, hanno poi comunque conquistato l’accesso alla competizione. E hanno perciò presentato ricorso per non rigiocare la gara. Ecco la decisione della FIFA.

Mondiali, la FIFA comunica in via ufficiale: si rigiocherà la gara tra Brasile e Argentina

La FIFA si è quindi espressa ufficialmente sulla scelta dover o meno rigiocare Brasile-Argentina, match utile lo scorso settembre per decretare l’accesso ai Mondiali in Qatar. Come si legge dal comunicato ufficiale, quindi: “La Commissione d’Appello FIFA ha preso decisioni sui ricorsi presentati dalla Federcalcio brasiliana (CBF) e dalla Federcalcio argentina (AFA)”.

“Sono state analizzate – si legge ancora nella nota – le argomentazioni di entrambe le parti. E, considerato tutte le circostanze del caso, la Commissione d’Appello ha confermato che la partita dovrà essere ripetuta. Confermata, inoltre, anche la sanzione di CHF 50.000. Sanzione inflitta ad entrambe le federazioni. A causa dell’abbandono del campo di gioco”. Ricorsi quindi respinti e gara che dovrà essere nuovamente disputata.