“Se il VAR non aiuta…”: dopo Fiorentina-Roma arriva la frecciata dell’ex

Il contatto tra Nico Gonzalez e Karsdorp durante la gara Fiorentina-Roma del Franchi ha lasciato perplessità tra un grande ex giallorosso

Il posticipo di campionato tra Fiorentina e Roma ha sollevato furenti polemiche. I giallorossi di José Mourinho si sono visti delegittimati per il calcio di rigore concesso ai viola nel primo tempo. Il contatto tra Karsdorp e Nico Gonzalez ha portato Guida a fischiare il penalty per la formazione di Vincenzo Italiano dopo essere stato richiamato dal Var Banti e aver rivisto le immagini a bordocampo. Una scelta ritenuta scriteriata da parte della stragrande maggioranza.

Un episodio che ha segnato un match in cui i viola erano comunque partiti con maggiore vigore fisico. Il risultato tuttavia ha prodotto effetti importanti perché i gigliati hanno agganciato Roma e Atalanta al sesto posto. Per i giallorossi si complica l’Europa e anche il raggiungimento del quinto posto ora in mano alla Lazio.

Roma, Totti perplesso: “Se il Var è lì per dare una mano e non lo fa, diventa difficile”

A margine dell’evento organizzato da Frecciarossa, sponsor title della Coppa Italia, ha parlato Francesco Totti. All’ex capitano della Roma è stato chiesto il suo pensiero su quanto accaduto ieri sera al Franchi: “Questo è stato solo uno dei tanti episodi a sfavore della Roma in questa stagione. Nessuno è qui per recriminare ma se il Var non aiuta l’arbitro allora tutto diventa più complicato”.

Il ‘pupone’ ha poi parlato pure della finale di Conference League conquistata dalla sua ex squadra: “Non partecipiamo ad una finale di coppa da parecchio tempo per cui è molto importante per noi ottenere il successo. Andremo a Tirana molto determinati, ci sarò anche io”.

In chiusura, ha parlato pure della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus: “Mi aspetto di vedere una partita bellissima, si affrontano due grandi squadre per cui non vi è una favorita alla vigilia. In una gara secca può sempre capitare qualsiasi cosa”.