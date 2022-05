“Non dipende da me”: Juve, l’annuncio che apre al rinnovo

La Juve domani sera giocherà contro l’Inter la finale di Coppa Italia, ma in queste ore c’è stato anche un importante annuncio.

Dopo l’incredibile sconfitta nei minuti finali contro il Genoa di Blessin, la Juventus domani sarà impegnata nella finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi. Vincere la coppa nazionale per i bianconeri sarebbe una manna dal cielo, viste le poche gioie che ha portato con sè questa stagione.

La ‘Vecchia Signora’, difatti, non è mai stata realmente implicata nella lotta Scudetto ed in Champions League è uscita agli ottavi di finale contro il Villarreal di Emery. Portare a casa la Coppa Italia, quindi, darebbe sicuramente più lustro ad un annata tanto complicata per la squadra di Massimiliano Allegri.

La gara di domani sera sarà per molti giocatori, come Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, l’ultima occasione per vincere un trofeo con la maglia della Juventus. In casa bianconera, infatti, ci saranno tantissimi cambiamenti l’anno prossimo sia in entrata che in uscita. Proprio su un calciatore di proprietà del team piemontese c’è stato un importante annuncio.

Juve, l’annuncio di Fagioli sul rinnovo: ” Lo farei volentieri, ma non dipende da me”

Nicolò Fagioli, giocatore di proprietà della ‘Vecchia Signora’ che ha appena raggiunto la promozione in Serie A con la Cremonese, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Rinnovo con la Juventus? Rinnovo sempre volentieri, ma non dipende da me. Se non dovessi restare l’anno prossimo a Torino e dovessi fare un altro in prestito, vorrei restare volentieri a Cremona. Qui mi sono trovato benissimo”.

Il giovane calciatore si è anche soffermato sulla promozione raggiunta con la Cremonese di Fabio Pecchia: “Abbiamo festeggiato fino alle 4 del mattino, ma senza esagerare. Ci credevo e ci tenevo a questa promozione. Di chi sono i meriti? Del gruppo, visto che abbiamo segnato tutti e tanto. Un ambiente veramente fantastico”.