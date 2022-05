Juventus, la speranza che Dybala resti arriva da chi non ti aspetti

Juventus, sono sorprendenti le dichiarazioni dell’ex stella bianconera su Dybala: la speranza sulla permanenza della Joya.

Il matrimonio tra la Juventus e Dybala è destinato, come ormai risaputo, a finire. La dirigenza ha annunciato da settimane la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza dell’argentino. Ragion per cui, salvo incredibili colpi di teatro, l’esperienza della Joya avrà un punto dopo sette lunghi anni in bianconero.

Dal 2015 Paulo Dybala ha collezionato una miriade di titoli nazionali tra scudetti, coppe italia e supercoppe. Con Sarri la Lega Calcio lo elegge miglior calciatore della stagione 2019-2020 (che coincide con quella dell’ultimo campionato vinto dalla Juventus). Il numero dieci ex Palermo resterà indelebilmente nei cuori di tutti i tifosi della Vecchia Signora.

Ma non sarà un peccato separarsi, per giunta, a parametro zero? Di questo avviso ne è un campione del Mondo nonchè grande ex del club degli Agnelli.

Juventus, Marco Tardelli si interroga su una possibile riconferma di Paulo Dybala

Dybala, l’addio alla Juventus si consumerà tra poche settimane. L’accordo sul contratto non è riuscito a concretizzarsi. Il club, complice l’acquisto di Dusan Vlahovic, ha deciso fermamente di destinare le proprie risorse su altri calciatori. Il rendimento del fantasista argentino, però, continua a “mettere in difficoltà” Massimiliano Allegri.

Senza considerare gli assist, il gol contro il Genoa siglato venerdì è il numero dieci in Serie A. La Joya arriva in doppia cifra nonostante alcuni infortuni che non gli han permesso di giocare con costanza in questa stagione. Il tecnico non potrà esimersi dallo schierarlo nella finale di Coppa Italia contro l’Inter di mercoledì. I nerazzurri saranno nel suo destino?

“Non ci sono tradimenti nel calcio odierno. Anche se per gli italiani il significato di essere una bandiera esiste, per uno straniero non è così.” Secondo Tardelli, ai microfoni della Gazzetta, sarebbe da considerarsi ormai consuetudine nel calcio attuale trasferirsi in altre squadre a prescindere da storici attriti. Ma le performance di Dybala inaspriscono questo imminente addio da svincolato. E così, il campione del Mondo si interroga… “Ma se lui e la Juventus avessero un ripensamento?”