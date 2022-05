“Troppo solo”: Juventus, la critica che smuove Allegri

Arrivano critiche per Massimiliano Allegri in vista della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter

La Juventus domani scenderà in campo nella finale di Coppa Italia che disputerà contro l’Inter. Una sfida importantissima per entrambe le squadre, che si sono già affrontate in Supercoppa dove a prevalere sono stati i nerazzurri con un gol di Alexis Sanchez al 120’. “Eh amigo, i campioni sono così”, furono le parole del cileno subito dopo la vittoria del primo trofeo di Inzaghi da quand’è arrivato a Milano. Rimaste nell’immaginario collettivo per la sfrontatezza col quale furono dette, il replay di domani rappresenta la partita più importante per Massimiliano Allegri.

Questo perché l’eventuale sconfitta sarebbe un duro colpo per la Juventus. Il mantra è sempre lo stesso, “vincere è l’unica cosa che conta”. Solo che domani, in caso di sconfitta appunto, il club bianconero resterebbe senza trofei per la prima volta dalla stagione 2010/11, l’ultimo anno del settimo posto prima dell’arrivo di Antonio Conte.

Juventus, Vlahovic in netta difficoltà: altre critiche in arrivo

E la stagione della Juve è più che al di sotto delle aspettative. L’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio non ha portato gli effetti sperati. L’entusiasmo iniziale ha poi lasciato spazio a quella che sembra tristezza visto il gioco di Allegri. Ne ha parlato Giuseppe Galderisi ai microfoni di Tutto Convocati: “Vlahovic è troppo solo. E’ arrivato alla Juve con un entusiasmo e una determinazione pazzesca. Ma più si va avanti e più si perde, fa fatica perché non accompagnano la sua generosità”.

Parole chiare che mettono ancora più pepe alla situazione di Vlahovic, diventata antipatica dopo un inizio davvero straordinario. Allegri e il resto della squadra dovranno sostenerlo di più, affinché il centravanti serbo diventi più incisivo. E in questo senso, il prossimo calciomercato potrà dare una grossa mano.