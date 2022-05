Inter-Milan, Mancini tentato: doppia idea per la nazionale

Inter e Milan si sono affrontate anche nel derby del campionato di Primavera, in cui bisogna sottolineare la presenza di Mancini.

Inter e Milan si stanno giocando la vittoria dello scudetto. Dopo il successo di domenica a Verona, i rossoneri sono sempre più vicini al successo finale. Alla squadra di Stefano Pioli, infatti, bastano quattro punti nelle ultime due giornate di campionato, in cui sfiderà l’Atalanta di Gasperini ed il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Mentre l’Inter sfiderà nel prossimo turno il Cagliari in trasferta, in un match ad altissima tensione tra la lotta per vincere il titolo e quella salvezza, e la Sampdoria di Giampaolo all’ultima giornata di campionato. Prima del rush finale per lo Scudetto, la ‘Beneamata’ sfiderà domani la Juventus di Massimiliano Allegri nella finale di Coppa Italia.

Le due squadre milanesi, dopo l’addio del Napoli di Spalletti alla lotta Scudetto, stanno dando vita ad un duello che sta emozionando tutto il calcio italiano. In questi giorni Milan ed Inter non si sono sfidate per la vittoria della Serie A, visto che ieri c’è stato anche il derby del campionato Primavera 1. La gara è terminata 2-2, ma a far rumore è stata la presenza di Roberto Mancini.

Italia, Mancini è tentato dai giovani fratelli Carboni dell’Inter

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il CT dell’Italia ha assistito ieri al Derby per osservare dal vivo ed anche per provare a convincere ad indossare la maglia azzurra i due giovani calciatori dell’Inter: Frankito (classe 2003), e Valentin Carboni (classe 2005).

I due fratelli argentini, figli dell’ex giocatore del Catania Ezequiel Carboni, sono stati convocati da Scaloni, ma non hanno debuttato ancora con la maglia dell’Albiceleste. Frankito, che ha già giocato con l’Italia Under 18, e Valentin hanno il doppio passaporto e Mancini spera che i due giovani calciatori sposino la causa della nazionale italiana prima di un’altra chiamata da parte dell’Argentina.