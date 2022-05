Calciomercato Bologna, l’ufficialità fa felice Mihajlovic e i tifosi

Notizia di mercato che fa felice tutto il mondo Bologna: da Sinisa Mihajlovic fino ad arrivare ai tifosi

Il Bologna nell’ultimo turno di campionato ha perso contro il Venezia al Penzo. L’episodio decisivo che ha scatenato la furia di Sinisa Mihajlovic è quello di un calcio di rigore assegnato alla squadra di casa, che ha avviato la rimonta per il 4-3 finale. La stagione dei rossoblù è da considerarsi in ogni caso positiva. Da quando l’allenatore serbo ha subito di nuovo problemi di salute, la squadra si è compattata e portato a casa risultati sorprendenti contro le big. Al Dall’Ara, per esempio, l’Inter ha subito una sconfitta che potrebbe essere decisiva nella corsa scudetto.

Poi ci sono i pareggi contro la Juventus, il Milan e la Roma. Partite in cui tutti i giocatori del Bologna hanno dato il meglio di loro stessi. Questo perché scendevano in campo per qualcosa in più dei semplici tre punti. E uno di quelli che ha disputato un anno molto buono è Gary Medel, che da difensore è ritenuto sempre più affidabile dal club rossoblù e da Mihajlovic.

Bologna, è ufficiale il rinnovo di Medel

Il Bologna, sul proprio sito ufficiale, ha rilasciato un comunicato annunciando il rinnovo di Medel: “Raggiunto l’accordo con Gary Medel per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023”. Un altro anno guadagnato sul campo, con le prestazioni di chi non sembra un mediano che può essere adattato a difensore centrale classe ’87. L’aggressività e il senso della posizione sono state molto apprezzate da Mihajlovic e dai tifosi rossoblù.

E la notizia del rinnovo di Medel non può che far piacere all’allenatore serbo e ai tifosi del Bologna, che potranno contare su un elemento importante dello spogliatoio. Solo qualche giorno fa, il cileno aveva svelato che il pensiero di lasciare il calcio lo scorso anno era molto forte.