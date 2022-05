Cavani, l’agente: “Serie A? Possibile. Sulla Fiorentina…”

A quasi dieci anni dalla cessione dal Napoli, Edinson Cavani può tornare in Serie A. Le parole del fratello-agente sulla possibilità di trasferirsi alla Fiorentina per l’uruguaiano.

Il 19 maggio del 2013 Edinson Cavani deliziava per l’ultima volta il massimo campionato italiano con una sua rete. Era Roma-Napoli, terminata sul 2-1, ma con la squadra azzurra già qualificata all’edizione successiva della Champions League. Quell’anno l’uruguaiano chiuse con 29 reti, vincendo la classifica dei cannonieri in Serie A. Poi la cessione al PSG.

In queste lunghe stagioni lontano, ‘El Matador’ ha realizzato una grande e soddisfacente carriera. Dopo la parentesi parigina, infatti, ha sperimentato anche la Premier League, trasferendosi al Manchester United.

Nonostante ciò il legame con l’Italia è sempre rimasto intatto e nostalgico, così come quello con il Sudamerica. Sarà per questo che, giunto alla soglia dei 35 anni, Edinson Cavani comincia a ragionare su come e dove gli piacerebbe affrontare una delle sue ultime avventure calcistiche e perciò è in procinto di scegliere se tornare a casa o in quella “adottiva”.

Cavani tra Europa e Sudamerica, dopo l’addio allo United

Ai desideri di Cavani potrebbero rispondere le necessità della Fiorentina. La permanenza di mister Italiano e la lotta per l’Europa sembrano essere gli obiettivi che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la società di Firenze si è prefissata per il prossimo futuro. Considerata la cessione eccellente di Dusan Vlahovic e la necessità di mantenere sempre alta l’asticella, spunta come nome per rinforzare l’attacco quello d’esperienza e ‘garra’ proprio di Cavani. Il giocatore si svincolerà dallo United a fine stagione, quindi tutto starebbe nel trovare l’accordo economico per l’ingaggio ma anche offrirgli un progetto all’altezza.

Indubbiamente il calciatore dovrà rivedere lo stipendio da oltre 10 milioni di euro all’anno, ma sembra disposto a farlo e perciò diversi club hanno aguzzato la vista. Oltre la Fiorentina, c’è ormai da tempo il Boca Juniors e a Cavani la destinazione non dispiacerebbe, sebbene pare abbia un debole per un’esperienza in Liga, completando così il quadro europeo dei massimi campionati. A ‘ESPN Brasile’ in una recentissima intervista ‘El Matador’ si è esposto così: “Quando vedo la Coppa Libertadores mi viene la pelle d’oca e penso che sarebbe bello un giorno giocare lì”.

Cavani alla Fiorentina, il fratello-agente: “Tutto può essere”

Per fare chiarezza sulla concretezza attuale dello scenario Fiorentina serieanews.com si è rivolto in esclusiva a Walter Guglielmone, fratello e anche manager di Edinson Cavani, il quale ha dichiarato: “Sinceramente noi non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina, potrebbe essere un interesse da parte del club al momento”. Se anche al momento fossero sondaggi della Viola, il club potrà comunque contare sull’apertura al ritorno in Serie A. Il procuratore, infatti, non si nasconde sulla possibilità: “Rientro in Italia? Tutto è possibile”. Sarà un’estate interessante.