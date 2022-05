Juventus, il destino del calciatore si decide dopo il summit con Agnelli

Juventus, incontro in programma tra un calciatore ed il presidente del club Andrea Agnelli: in settimana si scioglie il nodo.

La Juventus di Massimiliano Allegri prosegue senza sosta il lavoro alla Continassa in vista degli ultimi due impegni di campionato. Nel mezzo c’è anche la finale di Coppa Italia in programma questa sera contro l’Inter di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico di Roma.

Il club bianconero, però, oltre a puntare il terzo posto occupato dal Napoli di Luciano Spalletti, vista la matematica qualificazione in Champions League, è già concentrata sul calciomercato estivo. Prima di capire come affrontare il mercato in entrata, bisognerà capire chi continuerà o meno a far parte della Juve del futuro.

Calciomercato Juventus, Chiellini incontrerà Agnelli

Un calciatore che potrebbe dire addio alla maglia bianconera è uno dei senatori dello spogliatoio. Non è un mistero, infatti, che Giorgio Chiellini possa dire addio al club piemontese al termine di questa stagione. Per lui le opzioni sul banco sono diverse. Tra queste c’è anche un futuro in Major League Soccer, dove è corteggiato da alcune proposte giunte da Los Angeles e Miami.

Prima di prendere una decisione definitiva, però, come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, il difensore bianconero incontrerà il presidente Andrea Agnelli la prossima settimana. Il giocatore ed il patron della Juve si incontreranno per parlare del futuro del tesserato bianconero, a cui è già stata riservata una scrivania negli uffici della Continassa. Insomma, al momento nulla è deciso. Il calciatore e la dirigenza restano concentrati sulla finale di Coppa Italia.