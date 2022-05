Olimpico gelato, l’episodio spiazza tutti: è successo durante Juventus-Inter

Momenti caldissimi in Juventus-Inter, l’episodio spiazza tutti: è successo durante Juventus-Inter ed è partito dagli spalti dell’Olimpico.

Partenza in salita, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nonostante la timida reazione dei suoi, il tecnico bianconero è stato subito gelato dal super-gol di Nicolò Barella, che sta decidendo questo primo tempo della finale di Coppa Italia.

L’Inter, d’altronde, sta apparendo come la vera padrona del campo. In questi primi momenti di gioco, la formazione di Simone Inzaghi sta tenendo sotto scacco quella di Allegri, destando tanta frustrazione tra le fila dei tifosi juventini.

In particolare, dei tanti tifosi juventini accorsi all’Olimpico per sostenere la propria squadra.

Juventus-Inter, i tifosi bianconeri non ci stanno: dura contestazione

Al 20′ del primo tempo, poco dopo la rete di Nicolò Barella, i tifosi della Juventus presenti all’Olimpico hanno duramente contestato la squadra e la società. Prima il coro intonato con nervosismo: “Noi non siamo solo clienti!”, poi i tanti insulti diretti ad Andrea Agnelli e ai quadri dirigenziali della Vecchia Signora.

Un grido di frustrazione e di rabbia, quello partito dal settore bianconero dell’Olimpico, mostratosi caldissimo sin dalle prime battute della gara. Adesso, la formazione di Allegri è chiamata a scuotersi per rispondere e reagire alla morsa dell’Inter, per rimettere sui giusti binari una finale che può pesare tantissimo.

Le occasioni di Vlahovic e di Dybala sono stati due squilli importanti, in un primo tempo che la Juventus sta chiudendo tutto sommato positivamente. Segnali incoraggianti per i tifosi piemontesi, che però non ci stanno e continuano a mostrare il proprio pensiero ad Agnelli. Dopotutto, perdere questa finale contro l’Inter sarebbe un macigno per l’umore della piazza juventina.