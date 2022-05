Fiorentina, addio e ribaltone in attacco: il sostituto fa impazzire i tifosi

La Fiorentina potrebbe ancora cambiare forma in attacco, in vista della prossima stagione: il nome che circola piace davvero ai tifosi.

Da settima in classifica, la Fiorentina è attualmente a -3 dalla Lazio, favorita per un posto in Europa League. Ciò significa che le due ultime giornate di campionato saranno chiave per poter immaginare di centrare l’obiettivo. In base a quale sarà raggiunto, si ragionerà anche sugli investimenti da realizzare in vista della prossima stagione. Il tutto con la complicità di mister Vincenzo Italiano.

L’addio di Dusan Vlahovic a gennaio per passare alla Juventus è stato indubbiamente un punto di svolta in favore dei bianconeri che ha creato dei disequilibri alla Fiorentina. La squadra ha dovuto innanzitutto individuare un reale sostituto, sulle cui caratteristiche Italiano ha lavorato, ma anche altre vie per arrivare al gol, prima riassunte dalle doti del serbo.

Per la prossima stagione però la società prevede qualcosa di diverso. Ovvero cambiare ancora una volta l’assetto del reparto offensivo, studiando le caratteristiche precise di cui si avrà bisogno.

Fiorentina, per l’attacco spunta Joao Pedro: addio a Piatek

Al momento la certezza pare essere che resterà Cabral, anche per il valore dell’investimento realizzato appena pochi mesi fa, così come Nico Gonzalez, considerato il futuro. Ad andare via pare sarà Piatek, il cui rendimento non ha del tutto soddisfatto le esigenze. Avendo chiara questa situazione, nonostante il sogno pare essere ‘El Matador’ Cavani, la società della Fiorentina starebbe pensando a Joao Pedro del Cagliari, che già in passato si era cercato di portare a Firenze.

Secondo ‘Fiorentinanews.com’, l’attaccante piace ad Italiano. Il fatto che si tratti di un 30enne significa poter contare sull’esperienza di un giocatore, disposto anche ad accettare che non sarà un titolare inamovibile. Chi verrà, infatti, dovrà lasciare lo giusto spazio a Cabral. Nonostante Commisso propenda per giovani di prospettiva, Joao Pedro potrebbe essere una via di mezzo e un’eccezione, considerato anche il valore di non oltre 10 milioni di euro per il cartellino. Molto dipenderà dal piazzamento o meno in Europa da parte della Viola.