Colpo di scena Napoli: la decisione del big può cambiare il mercato

In casa Napoli già si progetta il futuro, dopo aver ottenuto la partecipazione alla prossima Champions League: oggi un altro importante summit.

Probabilmente tutti i reparti del Napoli di Luciano Spalletti saranno ritoccati e rivisitati in occasione della sessione estiva di calciomercato. Grande interesse suscita anche la questione relativa ai portieri, perché ancora non è chiaro se si potrà puntare sui calciatori attualmente presti in rosa o se ci sarà uno stravolgimento totale.

La certezza per ciò che concerne David Ospina è che al termine del mese sarà libero di accordarsi con un’altra società. Al momento, infatti, non è stato siglato alcun rinnovo, sebbene pare che il Napoli si stia muovendo in tal senso. A piccoli passi, anche perché le richieste economiche dell’entourage del colombiano potrebbero superare la disponibilità del Napoli a trovare un’intesa.

Altro nodo è il futuro di Alex Meret. Nemmeno nell’ultima stagione è stato il portiere titolare per gli azzurri, tuttavia la società non sembra propensa a volervi rinunciare. Dalla decisione che si prenderà sul suo futuro, dipenderà anche quello dell’intero reparto portieri azzurro.

Napoli, Meret è ancora un rebus: incontro tra l’agente e Giuntoli

Secondo quanto riferito da ‘SKY Sport’, in giornata il procuratore di Meret, Federico Pastorello, ha incontrato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri. Le parti avrebbero fatto il punto della situazione, chiarendo le intenzione anche da parte del calciatore. Meret non pare più disposto ad accettare il ballottaggio con Ospina, ragion per cui resterebbe a condizione di essere maggiormente impiegato. La volontà di permanere a Napoli infatti c’è, ma il calciatore ha bisogno di sentire la fiducia e ottenere garanzie.

Ciò fa presupporre che, se il Napoli acconsentisse, dovrebbe anche esserci un rinnovo di contratto, altrimenti sarà cessione. Da questa decisione deriveranno le mosse di mercato degli azzurri: se restasse Meret, andrebbe cercato un suo secondo. Se andasse via l’ex SPAL, andrebbe ridisegnato il tutto capendo se Ospina sia disposto a un nuovo accordo o addirittura si cercherebbero un titolare e una vice. La situazione è in divenire.