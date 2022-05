Vlahovic non si trattiene: il messaggio dopo la finale con l’Inter

Le parole di Dusan Vlahovic sui social dopo la sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Un severo 2-4 in favore dei nerazzurri ha consegnato all’Inter il trofeo della Coppa Italia e la Juventus è rimasta a mani vuote. Un risultato sicuramente forte per una gara che nei 90′ si era mantenuta abbastanza equilibrata, anche in quanto a opportunità per una e l’altra squadra. È stato necessario, come sempre, il valore del singolo per risolverla in tempo extra: ci ha pensato l’immancabile Ivan Perisic, attualmente impegnato anche a negoziare il rinnovo con i nerazzurri.

La Juventus ha chiaramente preso parte alla premiazione appena seguita al match e, per la prima volta nell’ultimo decennio, non ha avuto la medaglia del primo posto. Una sensazione forse inedita, soprattutto per Dusan Vlahovic, che assaporava il primo trofeo in maglia bianconera della sua carriera.

Tuttavia, i piani sono andati in un altro verso e il calciatore serbo ha sfilato la medaglia dal collo appena dopo l’applauso che l’Inter ha comunque tributato ai suoi rivali della serata.

Juventus, le parole di Vlahovic il giorno dopo la finale di Coppa Italia

Nel post-match di Juventus-Inter, Allegri ha commentato così la sconfitta: “Noi non abbiamo vinto niente quest’anno e la rabbia che ci portiamo va tenuta addosso per il prossimo anno. Dobbiamo tornare a vincere”. Rabbia, sì. È proprio questa la sensazione che è stata scorta soprattutto sul volto di Vlahovic, che subito si è dimostrato innamorato della decisione di passare in bianconero e perfettamente calato nella mentalità della società.

Sui social, infatti, il giorno dopo e a mente fredda Vlahovic si è esposto così: “Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all’inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso”. Ci sarà decisamente tempo e anche un calciomercato per recuperare tutto.