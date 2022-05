“Accetterò certi commenti solo quando…”: Juve, che frecciata dall’ex campione

La Juve perde la finale di Coppa Italia e piovono critiche. L’ex calciatore però non ci sta e risponde a tono agli attacchi ai bianconeri.

La sconfitta di ieri in Coppa Italia consegna alla Juve una stagione da zero titoli. Dopo la sconfitta in Supercoppa, anche in Coppa Italia la spunta l’Inter. Ancora una volta i bianconeri devono vedere gli altri esultare.

Tirando le somme della stagione, la seconda avventura di Massimiliano Allegri parla di un obiettivi minimo raggiuto, la qualificazione in Champions League, ma di due grandi fallimenti: una lotta Scudetto, salvo un velleitario ritorno, abbandonata troppo presto e una Champions League ancora una volta foriera di delusioni.

A ciò si aggiungono appunto i due ko in finale, di Supercoppa e Coppa Italia, contro i rivali di sempre dell’Inter. La stampa e i tifosi hanno già iniziato a rumoreggiare, parlando di fallimento e di mancanza di un progetto che possa portare aria di rinnovamento. A prendere le parti dei bianconeri, ricordando quanto fatto da questa società nell’ultimo decennio, ci ha però un’ex bandiera del club bianconero: Claudio Marchisio.

Marchisio: “Quando qualcuno riuscirà a fare quanto fatto dalla Juve…”

Con un tweet Claudio Marchisio, che ha militato nelle fila bianconere dal 2006 al 2018 (esclusa une breve parentesi ad Empoli), ha risposto a quanti stanno criticando la stagione dei bianconeri: “Era dal 2010/11 che la Juve finiva non la stagione senza alzare trofei.” ricorda Marchisio. “Sono tantissimi anni. Quando qualcuno riuscirà a fare quello che hanno fatto i bianconeri, allora si potrà commentare”.

Marchisio è stato quindi chiaro. D’accordo la delusione, ma le critiche sono esagerate. D’altronde, secondo l’ex centrocampista, stiamo sempre parlando di una squadra che nell’ultimo decennio ha praticamente monopolizzato la corsa Scudetto. Ingeneroso far partire processi per una stagione storta.