“De Ligt e Vlahovic sono costati quanto Inter”: l’analisi sul web spiazza

Tra la Juventus e l’Inter il confronto è incessante, ma stavolta non è solo questione di prestazione e di campo: l’analisi svolta sul web spiazza

Da un lato c’è la Juventus, dall’altro lato c’è l’Inter. Il confronto tra le due è sempre stato ben presente nel mondo del calcio italiano e della Serie A. Ma in questo momento, con due finali perse dai bianconeri proprio per mano dei nerazzurri, l’analisi non riguarda più solamente il campo. Ma il discorso si è effettivamente ampliato.

Se l’Inter ha lavorato negli ultimi mesi per cercare di ammortizzare le spese, specialmente riducendo il monte ingaggi, la Juventus ha tentato sul mercato il tutto per tutto. Arrivando a spendere anche molto per passaggi in bianconero come quello di Dusan Vlahovic.

Un’operazione da più di circa 80 milioni di euro, effettuata nel corso tra l’altro del calciomercato invernale, è un qualcosa che raramente accade. Ma la Juventus è intenzionata a tornare a vincere. A occupare il posto che per molti anni ha occupato ai vertici del calcio italiano. L’analisi del web, però, figlia in un certo senso della prestazione messa in campo ieri dalla squadra di Allegri, sta facendo il giro del web.

Juventus-Inter, è confronto anche sul valore d’acquisto delle rose: Vlahovic e De Ligt nel mirino dell’analisi del web

L’analisi in questione, svolta dopo la finale di Coppa Italia giocata nella serata di ieri, ha riguardato da vicino il valore d’acquisto delle rose e il tetto del monte ingaggi. Protagonisti del ragionamento, circolato su ‘Twitter’, sono stati Dusan Vlahovic e Matthijs De Ligt (quest’ultimo anche molto criticato). “Curiosità. A spanne, i soli De Ligt (disastroso, 85 milioni) e Vlahovic (81 milioni), sono costati quanto l’11 dell’Inter della finale“.

Se si prendono in considerazione, infatti, i dati in questione si può notare che il valore d’acquisto della Juventus è di circa 540milioni di euro, mentre quello dell’Inter è di circa 185milioni di euro. In complessivo, perciò, solamente gli acquisti del difensore prima e dell’attaccante dopo hanno raggiunto il valore dell’intera undici dei nerazzurri schierato in campo ieri. Squadra che appunto è, nonostante tutto, riuscita a strappare un altro trofeo al club di Torino.