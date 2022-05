“Male, male…”: Italia-Mondiali, Mancini vuota il sacco e avverte i tifosi

Nel corso di un evento il tecnico dell’Italia ha parlato di tanti temi ed è tornato sulla clamorosa eliminazione degli azzurri.

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per la nazionale italiana di calcio. La squadra guidata da Roberto Mancini ha vinto l’europeo la scorsa estate, ma è reduce da una durissima batosta. L’Italia ha perso i Playoff Mondiali contro la Macedonia e per la seconda volta consecutiva non potrà partecipare alla principale competizione per nazionali. La delusione per la compagine azzurra è ancora molto grande ed anche il ct iesino sembra non aver dimenticato.

Nel corso di un evento con dei ragazzi a Corviale, Roberto Mancini è tornato sulla mancata qualificazione per il Mondiale in Qatar: “Male male… io ho vissuto questa cosa molto male, ma lo sport è fatto anche di questo. Dobbiamo ripartire”.

Il tecnico della Nazionale ha parlato anche di Italia-Argentina, la ‘Finalissima’ tra i campioni d’Europa ed i campioni della Coppa America, che si terrà a Wembley il prossimo 1 Giugno: “E’ una bella partita, la prima di una lunga serie. Vogliamo vincerla”.

Italia, Mancini sulla Serie A e sulla Roma

Rispondendo alle domande dei ragazzini, Mancini ha trattato anche di altri temi e tra gli altri ha parlato della finale di Conference League che vedrà protagonista la Roma di Josè Mourinho: “La finale della Roma è importante per l’Italia, la Roma gioca una finale europea e sono contento anche per i nostri ragazzi che faranno un’ulteriore esperienza”.

Chiosa finale di Mancini sulla lotta scudetto e l’ex allenatore dell’Inter si è detto soddisfatto dal fatto che il nostro campionato è in bilico fino alla fine: “Credo che rende tutto più bello, anche la finale di ieri è stata molto divertente”.