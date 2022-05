Non solo Insigne: Napoli-Genoa può essere l’ultima al Maradona per il top

Il Napoli pronto a chiudere la stagione contro il Genoa: quella del Maradona può essere l’ultima gara casalinga per il top, non solo per Insigne.

È stato un lungo campionato, ma adesso è pronto a volgere al termine. Il Napoli di Luciano Spalletti era partito a razzo nelle prime giornate, per poi perdere slancio nella lotta Scudetto in questo ultimo frangente di campionato. Un frangente, però, che ha regalato quantomeno il ritorno in Champions League agli uomini del toscano.

Nel weekend, ora, arriverà il Genoa di Blessin: l’ultimo atto casalingo della stagione e l’ultima al Maradona per Lorenzo Insigne. Un’occasione speciale per il capitano del Napoli, che saluterà il proprio pubblico per l’ultima volta con la maglia azzurra.

Un destino che, però, potrebbe essere condiviso anche da qualche altro senatore partenopeo. Su tutti, Kalidou Koulibaly.

Non solo Insigne: Napoli-Genoa può essere l’ultima al Maradona anche per Koulibaly

“Molti calciatori sono in scadenza, nessuno è incedibile in questa rosa”: traccia la strada per ‘Sky Sport’, il corrispondente da Napoli, Francesco Modugno, che ha fatto il punto sul mercato e sulle possibili cessioni tra le fila degli azzurri. “Anche per Koulibaly e Zielinski Napoli-Genoa potrebbe essere l’ultima gara al Maradona”.

Di qui, il giornalista prosegue: “Per il centrale senegalese ci sono molti interessati alla porta del Napoli. Il Barcellona, su tutti, è il club che si sta muovendo con maggiore veemenza. C’è un interesse concreto da parte dei catalani, ma non sono gli unici ad osservare Koulibaly. È chiaro che nei prossimi giorni, in molti potrebbero provarci per davvero”.

Parole chiare, quelle di Modugno, che ha avvertito i tifosi azzurri circa le eventuali partenze in casa Napoli. L’interesse dei top club vige su molti dei pezzi da novanta partenopei, anche se il futuro di Koulibaly resta tutto da scrivere. Permanenza o non permanenza in azzurro.