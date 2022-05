Napoli, ancora tensione: che doccia fredda per De Laurentiis

La qualificazione in Champions League non basta ai tifosi del Napoli. Il clima, attorno al club partenopeo ed al suo presidente, è incandescente.

Mancano due giornate al termine del campionato ed il clima in casa Napoli non è dei migliori. Il club allenato da Luciano Spalletti ha raggiunto l’obiettivo con diverse giornate di anticipo, ma la qualificazione in Champions League non sembra più bastare ai tifosi.

Il rapporto tra società e tifo è ai minimi storici e attorno alla squadra il clima è di totale sfiducia. La squadra pensa a chiudere bene la stagione con le ultime due partite, ma i segnali non sono incoraggianti. Nella giornata di ieri, fuori al Maradona, era apparso uno striscione contro il tecnico Luciano Spalletti e nelle ultime ore è stato affisso un nuovo striscione.

Nel mirino questa volta c’è la società ed in particolare il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. I tifosi, nello specifico il gruppo Fedayn, hanno rivolto un duro messaggio nei confronti della società partenopea e del suo presidente: “Al trionfo preferisce un portafoglio gonfio, la nostra vessazione è avere un presidente cialtrone”.

Napoli, dura contestazione nei confronti della società

Durissimo messaggio nei confronti di De Laurentiis e l’ennesimo atto che testimonia le difficoltà della società a gestire ormai il malcontento dei tifosi. Domenica sarà l’ultima gara al Maradona del capitano Lorenzo Insigne e con lui a fine anno ci potrebbero essere ulteriori addii.

Il clima di rivoluzione in casa Napoli non è molto apprezzato dai tifosi, che, questa volta vogliono far sentire la propria voce. Lo striscione apparso in queste ore è l’ennesimo atto di insofferenza e la situazione in casa partenopea resta complicata.