Calciomercato Lazio, addio a centrocampo: annuncio del giocatore

Con la stagione sportiva ormai giunta al termine, in casa Lazio c’è da registrare l’annuncio in diretta da parte del centrocampista sul suo futuro.

La Lazio di Maurizio Sarri ha vissuto un girone d’andata in Serie A fatto di alti e bassi, ma la seconda parte di stagione è stata sicuramente più convincente. La squadra, a due giornate dalla fine del campionato, sta per mettere al sicuro la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Perciò non potrà abbassare la tensione.

Ciò non toglie che siano già avanzate le prime indiscrezioni in merito ai movimenti che saranno effettuati in sede di calciomercato, tra entrate e uscite. Lotito ha fiducia in Sarri e verosimilmente seguirà anche le indicazioni del tecnico toscano per rafforzare la squadra.

Da subito la Lazio dovrà mettersi alla ricerca di nuovi nomi per il centrocampo, poiché un addio certo è quello di Lucas Leiva, il cui contratto è ormai giunto in scadenza.

Lazio, Lucas Leiva conferma l’addio: “Due partite e torno in Brasile”

Intervenuto durante una diretta ‘YouTube’, il centrocampista Lucas Leiva ha parlato apertamente dell’addio alla Lazio e della possibilità di tornare a giocare nel suo paese natale, giunto ormai a 35 anni: “Non è un segreto il mio rapporto col Gremio, ma bisogna capire se possa diventare un’opzione concreta davvero. Gioco altre due partite in Serie A, poi torno in Brasile. Il mio contratto con la Lazio scade a giugno e da lì valuterò le opzioni”.

Nelle scorse settimane si era chiacchierato della possibilità che il calciatore rinnovasse per un’altra stagione ancora con ingaggio dimezzato, per venire incontro alle esigenze della società biancoceleste e per il piacere di restare, ma a quanto pare il club non si è fatto avanti con una proposta formale, decidendo di lasciarlo andare a scadenza naturale dell’accordo in essere.