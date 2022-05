Ronaldo, la rivelazione sul futuro fa tremare i tifosi: annuncio sui social

In queste ore è arrivata una rilevazione sul futuro di Cristiano Ronaldo, che può scombussolare l’intero mercato.

Tra i cinque maggiori campionati europei solo la Serie A e la Premier League sono ancora da decidere. Se, infatti, nel nostro campionato l’Inter ha due punti di distacco dal Milan capolista, in Inghilterra in vetta c’è il Manchester City di Guardiola che ha tre punti di vantaggio sul Liverpool di Klopp.

Ad inizio stagione sembrava che la lotta per vincere la Premier League fosse a tre, ma poi il Chelsea di Tuchel pian piano si è fermato. Tra le più grandi delusioni di quest’anno in Inghilterra bisogna annoverare sicuramente il Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, già nelle prime settimane di questa stagione hanno dovuto dire addio alla lotta per il titolo.

Al Manchester United non ha fatto bene neanche il ritorno di Cristiano Ronaldo, che ha segnato 24 gol nelle 38 gare giocate quest’anno. Nei ‘Red Devils’ c’è stato anche l’avvicendamento in panchina tra Solskjaer e Rangnick che, però, non ha evitato la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Proprio il mancato accesso alla massima competizione europea potrebbe avere delle conseguenze anche sul futuro dell’ex giocatore della Juventus.

Manchester United, la rilevazione di Schira: “Ronaldo sta riflettendo sul suo futuro”

Secondo quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di calciomercato, Cristiano Ronaldo sta riflettendo sul suo futuro al Manchester United. Il portoghese, visto che i ‘Red Devils’ non disputeranno la prossima Champions League, potrebbe decidere di cambiare squadra.

Ronaldo ha un contratto con il Manchester United fino al 2023, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal club inglese. Nonostante questa voce di mercato, il portoghese ha comunque elogiato l’arrivo di ten Hag sulla panchina dei ‘Red Devils’, rassicurando, almeno per il momento, i tifosi su una sua permanenza nello United anche l’anno prossimo.