Inter, Inzaghi ha ancora una speranza: può succedere contro il Cagliari

Simone Inzaghi, dopo aver vinto la Coppa Italia, spera di recuperare tutti gli effettivi per il match tra la sua Inter ed il Cagliari.

Dopo la vittoria della Coppa Italia ai tempi supplementari contro la Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter giocherà domenica, ore 20.45, in trasferta contro il Cagliari di Agostini. Per i nerazzurri non sarà affatto una gara facile, visto che i sardi hanno un bisogno vitale di ottenere dei punti per evitare la retrocessione in Serie B.

L’Inter, dal canto suo, non può permettersi di perdere ulteriore terreno dal Milan, che domenica giocherà anche prima. I rossoneri, infatti, giocheranno in casa contro l’Atalanta alle ore 18.00 e se dovessero vincere, così, potrebbero mettere ancora più pressione alla squadra di Simone Inzaghi.

I nerazzurri hanno festeggiato tanto la vittoria della Coppa Italia, ma sicuramente faranno di tutto per vincere contro il Cagliari per sperare ancora nello scudetto.L’ex tecnico della Lazio spera di avere tutti a disposizione per la gara contro il Cagliari.

Inter, Inzaghi spera di recuperare Bastoni per il Cagliari

Secondo quanto riportato da ‘Sportface’, infatti, Simone Inzaghi mira ad avere a disposizione per domenica Alessandro Bastoni. Il centrale dovrebbe farcela per il match contro i sardi. Bisogna ricordare che il calciatore ha già forzato i tempi per giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus, ma poi il tecnico ha scelto di non rischiarlo.

Bastoni, quindi, dovrebbe rientrare dal primo minuto nella difesa a tre con de Vrij e Skriniar, mentre a centrocampo ci saranno Dumfries e Perisic esterni con Brozovic, Calhanoglu e Barella al centro. In attacco, invece, Correa è favorito rispetto ad Edin Dzeko per giocare al fianco di Lautaro Martinez.