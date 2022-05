“Piango da tre giorni”: Napoli, la rivelazione di Insigne spiazza tutti

Insigne domenica giocherà la sua ultima gara al Maradona con la maglia azzurra, ma il capitano ha già salutato una parte dei tifosi.

Il Napoli domenica contro il Genoa disputerà l’ultima gara casalinga della stagione. Sarà un match molto particolare per la squadra azzurra, visto che per molti di loro potrebbe essere l’ultima al Maradona. Se il futuro per molti di uomini di Luciano Spalletti, quello di Lorenzo Insigne è noto da mesi.

Il capitano partenopeo, infatti, a luglio volerà in Canada per giocare in MLS con la maglia del Toronto. L’ufficialità della sua decisione di lasciare il Napoli a termine della stagione è nota da gennaio, ma in molti, e sicuramente lo stesso Insigne, ancora devono razionalizzare il suo addio. Il giocatore lascerà i campani dopo dieci stagioni, in cuiha realizzato 121 gol e 95 assist in 432 presenze.

Quella di domenica, quindi, sarà un match molto particolare per tutta la piazza partenopea, perché Insigne è stata una colonna portante del Napoli per dieci anni. Il pubblico ha risposto presente per salutare il proprio capitano, visto che il Maradona sarà sold out contro il Genoa. Ci saranno sicuramente delle iniziative per ringraziare il capitano, ma qualcosa è successo già oggi.

Napoli, Insigne saluta i tifosi con una rilevazione: “Piango da tre giorni”

Come riportato dal portale ‘CalcioNapoli24’, infatti, nel pomeriggio di oggi, Insigne ha avuto un incontro con gli ultras Napoli Curva B 1972 a Fuorigrotta. Il calciatore ha rilasciato queste dichiarazioni: “Vi ringrazio. Voglio solo dirvi che se anche vado via, Napoli resterà sempre casa mia. Non posso nascondervi che piango da tre giorni e che mi emoziono quando passo davanti allo stadio. E’ stata casa mia per dieci anni”.

Insigne ha poi concluso il suo intervento: “Sono felice di festeggiare con voi domenica e spero che tutto andrà nel migliore dei modi. Porterò sempre Napoli nel cuore”. Il gruppo degli Ultras Napoli Curva B 1972, poi, ha consegnato anche una targa al giocatore partenopeo: “Questo è un gesto d’amore, per quello che sei stato e che hai dato”.