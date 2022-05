Napoli, Spalletti a muso duro in conferenza: spunta l’annuncio sul futuro

Conferma stampa bollente per Luciano Spalletti. L’allenatore a muso duro con i giornalisti, poi l’annuncio sul suo futuro.

Un Luciano Spalletti pronto a rispondere alle domande in conferenza stampa, mettendo in chiaro fin da subito la sua posizione su alcune questioni spigolose. Il caso degli striscioni comparsi in città nelle scorse ore, tanto per fare un esempio, con l’allenatore che ha sottolineato con grande lucidità come questi episodi potrebbero essere mossi da poche persone, a fronte di una stragrande maggioranza che prende le distanze. Il riferimento, ovviamente, è fatto soprattutto sullo striscione che tirava nuovamente in ballo il caso della Panda rubata.

Ma Spalletti ha mostrato tutta la sua fermezza durante la conferenza stampa pre Genoa, mettendo in chiaro come nelle scorse settimane ci sia stata una pressione mediatica talvolta anche ingiustificata. Insomma, i media hanno avuto un ruolo anche nell’aumentare l’acredine di un ambiente che in questo finale di stagione ha mostrato grande insofferenza. L’allenatore ha anche tirato in ballo le parole del presidente nei suoi confronti, ponendo l’attenzione sugli elogi fatti dal patron, che sono stati ignorati da qualcuno per evidenziare altre esternazione.

Napoli, Spalletti a muso duro e poi l’annuncio

Insomma, l’allenatore ha voluto tirare le orecchie ai giornalisti presenti in sala stampa, ma in generale a tutto l’ambiente mediatico. Una situazione bollente, che ha riflesso di fatto quello che è accaduto in tutta la città soprattutto dopo la sconfitta di Empoli. Poi la domanda sul futuro, su quanto Spalletti sia concretamente pensando al Napoli del prossimo anno.

Qui l’allenatore si è lasciato sfuggire una sorta di annuncio, una conferma di quella che è quantomeno la sua di volontà: “Io sono l’allenatore del Napoli per il secondo anno, se avete dei dubbi ditelo, io non ne ho”, ha spiegato l’allenatore. Una conferma con una velata frecciata – ancora – per i giornalisti e quelli che sono stati i dubbi sollevati nelle scorse settimane.