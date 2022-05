Inter, ritorno di fiamma per Marotta: se non decolla Scamacca c’è l’alternativa

Ritorno di fiamma per l’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato. Spunta un nome in caso di addio alla pista Scamacca.

L’Inter si prepara al rush finale di stagione. La corsa Scudetto è viva, ed il Milan al momento gode di due punti di vantaggio che pongono la squadra di Simone Inzaghi in una posizione che necessità di grande attenzione e, soprattutto, di due vittorie nelle ultime due giornate. Questo chiaramente potrebbe non bastare, i nerazzurri devono anche sperare in un passo falso dei cugini rossoneri.

Al netto di quello che sarà l’epilogo stagionale, l’Inter guarda anche al futuro. L’attacco, in particolare, è uno dei settori sui quali la dirigenza lavorerà per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi. La ricerca di un attaccante è questione primaria per Marotta, ed in queste ore è emersa anche una soluzione alternativa per il reparto avanzato.

Inter, se non arriva Scamacca è pronta la soluzione Zapata

Gianluca Scamacca è il primo nome sulla lista di Marotta. L’attaccante del Sassuolo è seguito ormai da mesi anche se, come noto, la bottega neroverde è molto cara. Il dirigente Carnevali ha spiegato più volte che si arriverà alla cessione dell’attaccante soltanto con un’offerta importante. Insomma, vendere non è una necessità impellente per il Sassuolo.

Ecco perchè l’Inter si sta guardando intorno per individuare anche altri profili che possano fare al caso di Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in questi giorni si sarebbe accesa una nuova ipotesi. Un ritorno di fiamma, visto che Duvan Zapata è già finito nel mirino dell’Inter in passato. Certo, andrebbero fatte valutazioni sui costi ed anche sulla carta d’identità del giocatore. I rapporti con l’Atalanta, però, sono buoni e la pista per l’attaccante colombiano – si legge – non è assolutamente da scartare.