Calciomercato Inter, Marotta stupisce tutti: ecco il jolly per Inzaghi

L’Inter si gode la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus e programma la prossima stagione: Marotta prepara il jolly per Simone Inzaghi.

Ancora un trofeo, ancora in finale contro la Juventus. La prima stagione all’Inter di Simone Inzaghi è stata certamente positiva, in attesa di duellare sino all’ultima curva con il Milan per aggiudicarsi lo Scudetto.

Intanto, Marotta e Ausilio sono già al lavoro per programmare la prossima stagione. Fare mercato non sarà semplice, ma i sogni e gli obiettivi non mancano. Sì Dybala, sì Lukaku, anche se cifre e costi delle operazioni allontanano i due nomi dall’alveo della realtà.

Piuttosto, l’AD nerazzurro sarà chiamato a puntellare la rosa di Simone Inzaghi con innesti funzionali e di sicuro affidamento. Anche a scapito di nomi meno altisonanti e fascinosi per le aspettative dei tifosi.

Inter, Marotta prepara il jolly sul mercato: nome a sorpresa per il centrocampo

Dopo le partenze di Sensi e quelle, ormai, annunciate di Vidal e Vecino, l’Inter dovrà certamente operare sul mercato per trovare tasselli preziosi a centrocampo. Marotta scruta con attenzione il mercato italiano e prepara il colpo a sorpresa. Come rivelato da ‘Footmercato’, l’AD nerazzurro starebbe monitorando con interesse il profilo di Amrabat.

L’ex Verona risulta essere in uscita dalla Fiorentina, dove non è sembrato pienamente a suo agio nel nuovo castello tattico di Italiano. Ragion per cui, il marocchino potrebbe rappresentare l’erede ideale per raccogliere la partenza di Arturo Vidal. E le sue caratteristiche polivalenti lo renderebbero un jolly prezioso per il 3-5-2 di Inzaghi.

D’altronde, il nome di Amrabat è ben noto alla dirigenza nerazzurra: già ai tempi del Verona, il centrocampista africano era stato corteggiato dall’Inter. Inter allora allenata da Antonio Conte, che adesso – sempre come riportato da ‘Footmercato’ – lo seguirebbe con eguale attenzione per il suo Tottenham.