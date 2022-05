Mondiali, la mossa del CT spiazza tutti: incontro e stretta di mano

L’Italia di Mancini non parteciperà ai prossimi mondiali, in cui un CT di una nazionale ha compiuto una mossa importante.

Domani inizierà il penultimo turno di questo campionato così avvincente. Nella Serie A, infatti, tranne per il discorso Champions League, è ancora tutto aperto: dallo scudetto, passando alla zona europa, alla lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Era veramente da anni che in Italia non avevamo un campionato così combattuto.

Il nostro movimento ha anche portato una squadra a disputare una finale di una coppa europea, ovvero la Roma di Mourinho che il prossimo 25 maggio sfiderà il Feyenoord nell’atto conclusiovo della Conference League. Nonostante questo finale di stagione così affascinante, la delusione dei tifosi italiani per la mancata qualificazione della Nazionale al prossimo Mondiale è ancora molto forte.

La debacle della squadra di Roberto Mancini contro la Macedonia del Nord, infatti, è ancora molto presente nel cuore e nella mente degli amanti dello sport più bello del mondo. Il nostro paese, dopo Russia 2018, dovrà stare ancora a guardare le altre squadre giocarsi la massima competizione per le nazionali. Proprio sul prossimo Mondiale ci sono delle importanti novità.

Marocco, la mossa del CT Halihodzic: ai Mondiali ci saranno anche Mazraoui e Ziyech

Vahid Halihodzic, CT del Marocco, ha deciso di far tornare nella sua Nazionale sia Noussair Mazraoui che Hakim Ziyech. L’ex allenatore del PSG, difatti, non aveva convocato questi due giocatori per alcuni comportamenti, ma oggi si è recato ad Amsterdam per dare una stretta di mano al giocatore dell’Ajax.

Halihodzic si recherà nei prossimi giorni anche a Londra per ‘fare pace’ anche con il giocatore del Chelsea. Il Marocco, quindi, ha scelto di disputare il prossimo mondiale con due calciatori fondamentali, vista anche la difficoltà del proprio girone con Spagna, Portogallo ed Iran.