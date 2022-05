Tutto pronto per il fischio di inizio di Verona-Torino, gara valida per il trentasettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 18.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Verona-Torino, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.00, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, la formazione scaligera di Igor Tudor ospita il Torino di Ivan Juric. Una gara emozionante per l’allenatore della formazione granata che torna allo stadio che lo scorso anno l’ha accolto. Gara da ex per il tecnico del club piemontese, pronto a riabbracciare i suoi vecchi tifosi.

Entrambe le formazioni sono troppo lontane dalla zona Europa e non lottano per alcun traguardo. Ampiamente salve con netto anticipo, le formazioni scenderanno in campo per migliorare sé stessi e per regalare ai tifosi la gioia della vittoria in vista della prossima stagione di campionato. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Camplone di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Nuzzi. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Maggioni e Dionisi.

Verona-Torino, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Chiesa, Dawidowicz, Sutalo, Retsos, Coppola, Frabotta, Veloso, Hongla, Cancellieri, Terracciano, Bessa, Praszelik.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Djidji, Ansaldi, Pobega, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca.