Napoli, il top esce allo scoperto e fa scoppiare il caso: rivelazione sui social

Incredibile quanto successo in casa Napoli. Il top player prende in mano la situazione e chiarisce la clamorosa notizia su di lui.

Praticamente archiviata una stagione difficile da inquadrare il Napoli va avanti. Da un lato c’è tanta delusione per la mancata lotta Scudetto, dall’altra comunque la consapevolezza di aver raggiunto il principale obiettivo societario: la qualificazione in Champions League.

Attorno a questo clima da fine stagione, ci sono però diverse situazioni che tengono banco. In primis l’addio di Insigne. Il capitano infatti lascerà la città partenopea per accasarsi in Canada. Domani, per il match contro il Genoa, il Maradona potrebbe riservargli un saluto come si deve. Poi c’è la questione societaria, con De Laurentiis al centro della contestazione di alcuni tifosi.

In questo clima la notizia, apparsa quest’oggi su Repubblica, di Osimhen che avrebbe dovuto cedere le password dei suoi account social alla SSC Napoli, ha destato abbastanza scalpore. Il nigeriano è celebre per l’uso spesso poco politicamente corretto dei suoi social e quindi la voce di un suo ‘controllo’ da parte del Napoli aveva trovato una base logica.

Napoli, Osimhen non ci sta: “Sono falsità!”

L’attaccante nigeriano ha però immediatamente smentito le indiscrezioni. Sempre dal suo profilo Twitter, Osimhen ha infatti retwittato il tweet con cui la redazione sportiva napoletana di Repubblica lanciava la notizia, commentando con un laconico ma inequivocabile: “Notizie false”

In risposta poi ad alcuni tifosi che gli chiedevano ulteriori informazioni, Osimhen ha continuato il tread: “Dicono che il Napoli abbia la mia password, dicono che il Napoli mi aiuti a postare. E’ come se fossi un ragazzino che va ancora all’asilo.” Insomma l’attaccante nigeriano smentisce categoricamente la notizia di aver ceduto le sue password alla SSC Napoli.