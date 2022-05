Non solo la finale con l’Inter: arriva un’altra batosta per Agnelli

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli incassa un altro colpo forte dopo la sconfitta patita in Coppa Italia contro l’Inter

Per Andrea Agnelli non è un periodo facile. Con la sconfitta nella finale di Coppa Italia per la Juventus è svanita la possibilità di chiudere la stagione conquistando almeno un titolo. La formazione bianconera chiude all’asciutto a distanza di dieci anni.

Il presidente bianconero poi sta osservando da lontano pure il naufragio della Superlega che ha provato a mettere in piedi insieme a Real Madrid e Barcellona. Dopo aver assistito allo scollamento del gruppetto iniziale, ora anche le ultime speranze di farla nascere sembrano essere cadute.

Ceferin categorico: “Nuova Champions ultimo chiodo nella bara della Superlega”

Negli scorsi giorni l’Uefa ha ufficializzato il nuovo format della Champions League. Dal 2024 diventeranno 36, e non più 32 come nella versione attuale, le squadre che prenderanno parte alla manifestazione. Saranno introdotte novità rilevanti.

La principale è rappresentata dalla sparizione dei gironi, esistenti invece in questo momento. Tutte le squadre saranno inserite in una griglia unica e inoltre scenderanno in campo almeno otto volte, rispetto alle sei attuali. Due partite in più e un numero di partite decisamente superiori che dovrebbe far aumentare anche i ricavi dalla cessione dei diritti televisivi. Intanto, Aleksandar Ceferin è tornato a parlare in queste ore.

Il presidente dell’Uefa Aleksandar Ceferin è tornato a parlare. Lo ha fatto rilasciando un’intervista all’agenzia slovena STA. “La chiave di tutto era riuscire a prevenire quella pazza idea della cosiddetta Superlega. Essa avrebbe significato la distruzione totale del calcio e la fine del modello sportivo europeo”, ha tuonato il numero uno dell’Uefa.

L’organismo europeo del calcio ha reagito presentando nelle scorse ore la nuova versione della Champions League, che entrerà in vigore dal 2024. “Si tratta dell’ultimo chiodo nella bara della Superlega. La bara però è stata preparata molto prima e ora dovremo chiuderla completamente. Per me questo progetto è finito almeno per i prossimi 20 anni. Chi sostiene che l’Uefa abbia il monopolio può anche non giocare le nostre competizioni. Secondo il nostro regolamento, se giochi in un’altra competizione non puoi giocare anche nella nostra”. Una vera e propria batosta per Andrea Agnelli.

Ha poi spiegato la nuova Champions: “Le grandi squadre giocheranno più partite contro le grandi ma pure contro squadre modeste e queste ultime avranno maggiori gare anche contro quelle del loro stesso livello”.