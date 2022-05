Atalanta-Gasperini, al via la rivoluzione: un big dice addio e resta in Serie A?

L’Atalanta di Gasperini si sta giocando un posto in Europa, ma l’anno prossimo ci sarà quasi sicuramente una rivoluzione.

Non è stata una stagione facile per l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri, infatti, hanno dovuto affrontare varie problematiche che si sono susseguite nel corso di quest’anno: dalla cessione di Gosens all’Inter, passando per gli errori arbitrali e per l’assenza di Ilicic, all’infortunio di Zapata. Proprio la mancanza del colombiano nel momento decisivo dell’annata ha sicuramente inciso sul rendimento dei bergamaschi.

L’Atalanta, difatti, mentre giocava ogni due/tre giorni tra campionato ed Europa League, ha dovuto fare a meno di Zapata, il quale è fondamentale per le dinamiche di gioco che vuole Gasperini. L’ex giocatore di Napoli e Sampdoria, difatti, è sicuramente il punto di riferimento delle tattiche del tecnico italiano.

Gasperini, per ovviare alla sua assenza di Zapata, ha sia giocato con Muriel al centro dell’attacco che senza una punta di ruolo. I bergamaschi per queste due ultime giornate di campionato hanno ancora l’obiettivo di raggiungere un posto in Europa, anche se si sta pensando molto alla prossima stagione.

Rivoluzione Atalanta, Gasperini potrebbe per perdere Muriel: il colombiano è seguito dalla Juventus e dalla Roma

Il prossimo anno, infatti, in casa Atalanta potrebbe esserci un’autentica rivoluzione. Rivoluzione che potrebbe riguardare anche un big della squadra di Gasperini. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, difatti, Luis Muriel potrebbe lasciare i nerazzurri. Il colombiano è seguito da ben due squadre importanti della Serie A, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho.

I bianconeri hanno messo nel mirino Muriel, perché ha uno stipendio sostenibili, ha un contratto in scadenza con l’Atalanta nel 2023 ed è anche un grande amico del suo connazionale Cuadrado (con cui ha anche lo stesso agente). I tifosi dell’Atalanta, quindi, per il prossimo anno dovranno aspettarsi tanti cambiamenti, che potrebbero interessare anche lo stesso tecnico Gasperini.