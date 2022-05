“Non potevo immaginarlo”: Inter, Inzaghi vuota il sacco in diretta tv

L’Inter vince contro il Cagliari e resta in corsa per lo scudetto. Nel post partita Inzaghi ha fatto una rivelazione in diretta tv.

L’Inter di Simone Inzaghi vince contro il Cagliari e rovina i piani del Milan di Stefano Pioli, pronto a festeggiare lo scudetto. Le reti di Darmian e Lautaro Martinez rimandano tutto alla prossima settimana, visto che la matematica consente ancora ai nerazzurri di sognare lo scudetto. Con una vittoria dell’Inter ed una sconfitta del Milan nel prossimo turno, la situazione si ribalterebbe e ad alzare il tricolore sarebbe mister Inzaghi.

Proprio l’allenatore nerazzurro, dopo la vittoria contro il Cagliari di Agostini all’Unipol Domus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘DAZN’. Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta tv: “Abbiamo vinto un trofeo come la Coppa Italia a cui tenevamo tantissimo. Bisognava fare una gara seria e dopo la vittoria del Milan non era facile. Abbiamo fatto bene, non era scontato contro un avversario che in casa si è rivelato problematico”.

Cagliari-Inter, Inzaghi a ‘DAZN’

E prosegue: “Quante possibilità abbiamo ancora di poter vincere lo scudetto all’ultima giornata? Io con la Lazio l’ho vinto all’ultima giornata, eravamo sotto di due punti e poi la Juve perse. Nel calcio non bisogna mai mollare. Lautaro Martinez è un giocatore importantissimo, non è mica una scoperta. Quest’anno ha fatto il suo record di gol, è stato sempre molto bravo. In allenamento ha sempre lavorato al massimo anche quando non riusciva ad andare in gol”.

E conclude: “Quale partita rigiocherei? Probabilmente l’andata col Liverpool, non il derby di ritorno. Non potevo immaginare una squadra così. Devo assolutamente dire grazie a questa squadra che è stata capace di fare un’annata così, un’annata come questa. Solo un’espulsione ad Anfield ha interrotto il nostro percorso europeo”.