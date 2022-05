Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Chiellini: c’è solo un ostacolo

La Juventus già al lavoro in vista della prossima stagione: già scelto l’erede di Giorgio Chiellini, ma occhio all’ostacolo che spunta fuori.

Una stagione da zero titoli non è stata forse l’ideale per chiudere la propria avventura con la maglia della Juventus. Lo sa bene Giorgio Chiellini, che però non ha troppi rimpianti nel corso dei suoi quindici anni in bianconero. Quindici anni dove il centrale azzurro ha vinto (quasi) tutto, sia con la maglia del proprio club che con quella della Nazionale.

Domani contro la Lazio, per Chiellini (e anche Dybala) ci sarà l’ultimo abbraccio dello Stadium. Una gara emozionante, dove il pubblico piemontese si prepara a tributare l’omaggio finale al capitano di mille battaglie.

Intanto, la dirigenza della Juventus è già al lavoro per il futuro, a caccia di un erede capace di raccogliere l’eredità (tattica ed emotiva) che Chiellini lascerà vacante, nel reparto difensivo di Allegri.

Juventus, ecco l’erede di Chiellini: per Agnelli e Cherubini c’è solo un ostacolo

Tra i vari nomi presenti sulla wish-list di Agnelli e Cherubini, c’è un nome che stuzzica più di tutti: quello di Nikola Milenkovic. Per caratteristiche fisiche e tecniche, il serbo è il profilo che più si avvicina all’identikit tracciato da Massimiliano Allegri. Come riportato da ‘Tuttosport’, il centrale della Fiorentina è un nome che piace e che interessa molto la dirigenza bianconera.

Strapparlo a Commisso e Barone, però, sarà impresa tutt’altro che facile. E prima di portarlo a Torino, la Juventus dovrà fare i conti con un grosso ostacolo: l’interesse della Premier League. Milenkovic ha tanti estimatori oltremanica (e anche nel resto d’Europa) e il rischio di un’asta è dietro l’angolo.

Ragion per cui, la Juventus resta alla finestra e attende il momento giusto. Dopo gli affari chiusi con la Fiorentina per Vlahovic a gennaio, l’asse Torino-Firenze potrebbe presto tornare a scaldarsi e a parlare serbo.