Juventus-Lazio, che mazzata per i tifosi: l’assenza sarà una beffa

Domani ci sarà la gara tra la Juventus e la Lazio, ma per uno dei due allenatori c’è da segnalare un’importante beffa.

Il penultimo turno di campionato è cominciato ieri con i pareggi nelle gare Empoli-Salernitana e Roma-Venezia e con il successo dello Spezia ad Udine. Queste gare hanno portato due importanti verdetti: la retrocessione dei lagunari e la salvezza della squadra di Thiago Motta. Mentre oggi la farà da padrone la lotta scudetto tra il Milan e l’Inter. Questa giornata di Serie A si concluderà domani con Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio. Proprio quest’ultima sarà una partita molto importante per vari motivi.

Se, infatti, da un lato sarà l’ultima volta in cui Dybala e Chiellini scenderanno in campo con la maglia bianconera all’Allianz Stadium, dall’altro ci sarà la Lazio che avrà l’occasione di chiudere il discorso quinto posto. I biancocelesti, difatti, grazie all’incredibile pareggio di ieri della Roma contro il Venezia già retrocesso, potrebbero allungare a cinque punti il proprio vantaggio sulla squadra di José Mourinho.

Per la Lazio, quindi, sarà fondamentale cercare di fare di tutto per ottenere tre punti contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Gli uomini di Maurizio Sarri vorranno anche di cercare di sfruttare un momento positivo, visto che hanno raccolto 13 punti nelle ultime 6 giornate di campionato. Ma proprio per il tecnico toscano c’è una bruttissima notizia per la sfida di domani contro la ‘Vecchia Signora’.

Juventus-Lazio, beffa per Sarri: Immobile non ci sarà

Come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Sarri potrebbe fare a meno contro la Juventus di Ciro Immobile. L’attaccante sta facendo di tutto per esserci contro i bianconeri, ma le condizioni della sua caviglia, infortunata nell’ultimo match di campionato contro la Sampdoria di Giampaolo, non sono incoraggianti

Sempre come quanto scritto dal quotidiano sportivo, Sarri, comunque, schiererà la sua Lazio con il solito 4-3-3, inserendo Felipe Anderson come prima punta. A sostituire il brasiliano sulla corsia esterna sarà uno tra Cabral e Pedro, anche se quest’ultimo non è al meglio e potrebbe essere un’utile carta da giocare nella ripresa.