Juventus-Lazio, Sarri ha ancora un grosso problema da risolvere

Grande attesa per la sfida tra Juventus e Lazio di lunedi sera. All’appuntamento potrebbe però mancare un importante protagonista.

Il posticipo della trentasettesima giornata di Serie A vedrà opposte Juventus e Lazio. Poco da dire per il campionato del club bianconero, ormai alle battute finali, mentre la squadra di Maurizio Sarri è ancora in piena lotta per la qualificazione in Europa League. Il tecnico di Figline vuole inoltre prendersi una piccola rivincita contro il club che negli anni scorsi lo ha scaricato.

Molti pensieri per Sarri in vista della sfida di campionato, in particolare a tenere in ansia il tecnico ed i Fantallenatori è la situazione riguardante Ciro Immobile. La presenza del centravanti di Torre Annunziata è ancora in bilico e tutti i tifosi sono in attesa di conoscere la decisione riguardo l’attaccante.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb la presenza di Immobile a Torino è in forte dubbio. Il capocannoniere del campionato potrebbe cosi mancare all’appuntamento contro il suo rivale Duvan Vlahovic e tremano i tifosi della squadra laziale. Nel corso dell’allenamento odierno Immobile ha svolto solo una corsetta in mezzo al campo e la sua presenza a Torino appare in fortissimo dubbio.

Lazio, ‘paura’ Immobile per l’attacco

Il campione d’Europa ha ricevuto diverse critiche per le sue prestazioni in Nazionale, ma non ha mai deluso invece in Serie A. Nel corso di questa stagione Ciro Immobile ha collezionato ben 27 reti in 31 presenze di campionato, addirittura 32 reti in tutte le competizioni.

L’eventuale assenza di Immobile rappresenterebbe una pesante assenza per l’attacco biancoceleste. Lo spagnolo Pedro rientra dall’infortunio e l’attacco della Lazio potrebbe arrivare al big match in totale difficoltà.