Napoli, il gesto verso De Laurentiis: è successo prima della partita

Il Napoli ospita quest’oggi il Genoa al Maradona, in una giornata molto particolare: il capitano saluta il suo popolo nell’ultima casalinga

Il Napoli gioca quest’oggi allo Stadio Diego Armando Maradona la sua ultima gara casalinga della stagione. Non sarà, però, questa una semplice partita di calcio. Perché quest’oggi ha dato il suo addio al club e alla città anche il capitano e numero 24 della squadra partenopea.

Lorenzo Insigne, a pochi minuti dall’inizio del match contro il Genoa, è stato omaggiato dal suo Napoli per tutto ciò che ha fatto con la squadra. Vestendo la maglia numero 24. I suoi compagni di squadra l’hanno accolto con una passerella sul rettangolo verde, dandogli il cinque e abbracciandolo.

Da parte di Dries Mertens e di Kalidou Koulibaly sono arrivati anche due regali speciali. Il primo gli ha regalato una maglia celebrativa di tutte le gare giocate con il Napoli. Il secondo un quadro interattivo con le diverse gare più importanti andate in scena. Anche De Laurentiis e Spalletti hanno voluto omaggiarlo con un premio particolare, ma al momento della consegna i tifosi si sono fatti sentire.

Napoli, Insigne saluta il suo pubblico: fischi nel momento della consegna della coppa da parte di De Laurentiis e Spalletti

Al momento del saluto ai suoi tifosi, Lorenzo Insigne ha ricevuto in omaggio da Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti una coppa creata appositamente per lui. E per tutto ciò che ha regalato al suo Napoli. Quando c’è stata la consegna, tuttavia, dagli spalti i tifosi hanno rumoreggiato con abbondanti fischi. Partiti nel momento in cui è stato nominato proprio il presidente.

Subito dopo, Insigne ha riferito ai microfoni dello stadio: “Come ben sapete con le parole non sono bravo. Abbiamo gioito e abbiamo sofferto, a volte anche litigato come un’enorme famiglia. Mi sono sentito amato e accolto dalla mia gente. Con la mia maglia. Stare a Napoli è stata una bellissima esperienza e una grossa responsabilità. Ogni addio, anche se frutto di una scelta, non è mai semplice. Lasciare Napoli significa lasciare la casa con consapevolezza“.