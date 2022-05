“Sento dolore”: Roma-Feyenoord, l’annuncio della stella fa tremare i tifosi

C’è grande attesa in casa Roma per l’impegno di Conference League, la finale di Tirana contro gli olandesi del Feyenoord.

Con l’arrivo di Josè Mourinho la Roma aveva grosse aspettative per questa stagione, ma il club giallorosso, almeno in campionato, non ha rispettato le attese. Anche nella trentasettesima giornata la squadra capitolina ha deluso le aspettative ed ha clamorosamente pareggiato in casa contro un Venezia già retrocesso.

Un match particolare, che, i veneti hanno giocato in dieci per oltre un’ora di gioco e che ha visto la Roma colpire addirittura 4 traverse (oltre a più di 40 tiri). La situazione per la qualificazione in Europa non è semplice, ma l’obiettivo principale del club giallorosso è la Conference League.

Inizialmente questa neonata competizione era sottovalutata, ma adesso la Roma ha la chance di vincere questo trofeo e conquistare cosi il primo titolo europeo della sua storia. Mourinho potrebbe vincere l’ennesimo titolo della carriera e la piazza capitolina è in fermento in vista della finale, che si terrà a Tirana.

Roma-Feyenoord, le parole di Kokcu

Mancano dieci giorni alla finale di Conference League e sia Roma che Feyenoord pensano molto a quel match. In casa Feyenoord nelle ultime ore c’è apprensione per le condizioni del numero 10, il talentuoso Kokcu. Il calciatore (tra l’altro accostato proprio alla Roma) è uscito per infortunio nel match di campionato contro il Twente.

Al termine del match Kokcu ha parlato da un lato rassicurando i tifosi, ma allo stesso tempo insinuando qualche dubbio. Ecco le sue parole ai microfoni di ESPN: “Sento dolore, un pò di dolore ma non penso che sia grave. Non credo ci sia qualcosa di rotto e credo di esserci per la finale contro la Roma”.