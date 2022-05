Juventus-Pogba, ecco tutta la verità: la confessione spiazza i tifosi

Giornata di incontro in casa Juventus: dopo il lungo meeting con l’entourage di Pogba, arriva la confessione in diretta del DG Arrivabene.

Certi amori non finiscono. Lo sa bene la Juventus, che dei ritorni a sorpresa ne ha fatto un mantra dal rientro a Torino di Massimiliano Allegri. E che, nella giornata in cui lo Stadium saluterà Dybala e Chiellini, pensa e tenta l’incredibile ritorno di Paul Pogba.

Il francese appare ormai ai saluti con il Manchester United, dopo diverse stagioni dove la scintilla ha faticato a crearsi. E al termine di questa temporada con Rangnick, l’ex bianconero potrebbe finire con il salutare Old Trafford e i Red Devils.

In questo scenario, la Juventus sarebbe disposta a fare sul serio per il Pogba-bis. Come riportato dai media italiani (e non solo) oggi i bianconeri hanno incontrato il suo entourage, alimentando speculazioni e riflessioni sul possibile ritorno del mediano francese.

Juventus-Pogba, ecco la verità: Arrivabene confessa tutto a Sky Sport

A fare chiarezza sull’incontro (lungo e duraturo) avvenuto oggi in casa Juventus, il plenipotenziario Maurizio Arrivabene è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’. Un intervento che ha rivelato tutta la verità sulla vicenda Pogba.

“Bisogna subito chiarire: parliamo di un calciatore del Manchester United, quindi rispetto per lui e il suo club. L’incontro di oggi non era programmato per Pogba, affatto. I suoi procuratori sono gli stessi che curano gli interessi di Kean e di Pellegrini. E abbiamo discusso di loro, nulla più. Se volessimo parlare con Pogba, dovremmo correttamente parlare prima con lo United“.

Queste le parole di Arrivabene, che ha fatto il pompiere per i bollenti spiriti dei tifosi della Juventus. Parole che, però, il dirigente bianconero condisce comunque con un indizio di mercato: “C’è bisogno di prendere un grande centrocampista. Stiamo valutando tutte le opzioni”.