Calciomercato Milan, regalo scudetto per Pioli: spunta la data

Calciomercato Milan, l’obiettivo prossimo è lo scudetto: a maggior ragione con l’eventuale conquista del titolo spunta la data per il regalo a Pioli

Un punto divide il Milan dalla vittoria dello Scudetto. Il destino è tutto nelle mani del Diavolo, mentre l’Inter insiste e continua a mantenere il fiato sul collo. I rossoneri ci credono e vogliono tornare ad essere, dopo anni fatti anche di sofferenze, campioni d’Italia. Questo obiettivo trascina con sé anche un determinato discorso in ottica calciomercato.

Il Milan corre in campionato e non si ferma neppure di fronte alle avversarie più temute. Dopo Lazio, Fiorentina e Verona riesce a mettere ko anche l’Atalanta. Complice un super Rafael Leao, uomo in più a disposizione di Stefano Pioli.

Ora manca un ultimissimo tassello per mettere la firma sullo Scudetto di questa stagione. La città del tricolore (Reggio Emilia) decreterà se i rossoneri riusciranno a conquistare definitivamente il titolo. A fare da giudice ci sarà il Sassuolo. Con l’Inter che continua a far sentire il fiato sul collo, sperando in un passo falso dei cugini. Parallelamente, poi, novità arrivano anche in ottica calciomercato.

Calciomercato Milan, prima l’ultima di campionato per i rossoneri e la finale di Champions per il Liverpool: poi il contratto per Origi

Il Milan, quindi, pensa allo Scudetto ma non perde di vista nel frattempo gli obiettivi di mercato. Primo tra tutti resta il nome di Divock Origi, per cui già da qualche tempo è stato trovato un accordo. Ora però, prima di vedere l’attaccante a Milano, secondo ‘Tuttosport’, il Liverpool vorrà prima affrontare la finale di Champions.

I Reds, infatti, proprietari del cartellino dell’attaccante, penseranno a tutto ciò che serve per il trasferimento solamente dopo aver affrontato il grandissimo impegno stagionale. Il Milan ha inviato la propria richiesta via mail, lo Scudetto poi potrebbe far sì che Origi diventi un vero e proprio regalo per Pioli. Il belga, dopo il 28 maggio, sarà quindi nella città lombarda per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto. Previsto per lui un quadriennale da 3,5 milioni di euro più bonus.