Napoli, l’addio di Osimhen può regalare una sorpresa: scambio con lo United

Quali saranno gli attaccanti del Napoli della prossima stagione? Il reparto potrebbe essere sfoltito. E spunta un nome nuovo per il futuro.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, archiviato il matematico terzo posto in classifica generale grazie alla vittoria sul Genoa, punta ora i riflettori sul calciomercato estivo. La squadra partenopea è già da tempo al lavoro per provare a battere la concorrenza estera a proposito dei giovani talenti finiti sulla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo degli azzurri.

Con l’addio di Lorenzo Insigne che ha salutato ieri i tifosi napoletani in occasione dell’ultima sfida interna allo stadio Diego Armano Maradona ed il rinnovo di Dries Mertens ancora in bilico, servirà capire quali saranno gli attaccanti del futuro. Anche Andrea Petagna potrebbe concludere la sua avventura a Napoli ed Hirving Lozano, invece, ha espresso più volte l’intenzione di ambire ad un club più blasonato. Al centro dei piani del club c’è sicuramente Victor Osimhen, ma sul centravanti azzurro ci sono i top club d’Europa.

Calciomercato Napoli, scambio Osimhen-Martial con il Manchester United

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Espress’ uno dei club in pressing sul cartellino del nigeriano è il Manchester United. Il club inglese è da tempo sulle tracce del calciatore e avrebbe preparato un’offerta irrinunciabile per provare a convincere Aurelio De Laurentiis a lasciar andare via Osimhen.

Per questo motivo, secondo il tabloid, lo United sarebbe pronto ad inserire nell’affare il cartellino di Anthony Martial, attualmente in prestito al Siviglia. Il nome del francese sarebbe venuto fuori durante i colloqui tra i due club. Martial è pronto a rientrare dal prestito, ma lo United non ha intenzione di tenerlo in squadra. Per questo motivo potrebbe entrare ufficialmente all’interno dell’affare con il Napoli. Sale l’attesa per la prossima offerta dall’Inghilterra: il patron azzurro ADL ha già chiarito che non accetterà offerte inferiori ai 100 milioni di euro.