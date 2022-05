Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo lunedì di Serie A. Scendono in campo e si affrontano la Juventus e la Lazio.

Per la Juventus il quarto posto è ormai consolidato, e non potrà aspirare ad altro da qui alla fine del campionato. Mancano due partite, e l’obiettivo per la squadra di Allegri è proprio quello di portare a casa il massimo risultato possibile. Due Vittorie, per chiudere con un sorriso la stagione e guardare al prossimo anno con grande fiducia.

Diverso è il discorso della Lazio, in piena corsa per l’Europa League. La squadra di Sarri ha il destino nelle proprie mani ma non può sbagliare, anche perchè da dietro spingono. La Roma di Mourinho vuole ovviamente chiudere davanti ai cugini biancocelesti, e proverà ad approfittare di un possibile passo falso della squadra di Sarri.

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore. Massimiliano Allegri

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savi, Cataldi , Luis Alberto; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.