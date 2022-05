Juve, stavolta si mette male: il PSG fa sul serio, ha scelto l’obiettivo

Juve, attenta al Paris Saint Germain. Il club francese è pronto a rovinare i piani della dirigenza bianconera, c’è un obiettivo comune.

In casa Juventus si fanno i conti con una stagione ricca di problematiche, che ha portato comunque alla conquista del quarto posto. Restano, però, i dubbi su quanto è stato fatto durante l’anno e su quelli che dovranno essere gli accorgimenti in sede di calciomercato. Max Allegri sarà un elemento chiave per studiare le strategie di mercato da portare in essere, soprattutto in presenza di una situazione che vedrà anche diversi elementi lasciare Torino durante l’estate.

Detto di Dybala, che ormai è sul piede di partenza da settimane, ci sono grandi dubbi anche sulle permanenza di Rabiot ed Arthur, tanto per fare due esempi, che potrebbe lasciare il centrocampo bianconero sguarnito. Da qui la necessità di guardarsi intorno e decidere su chi far ricadere i sacrifici della dirigenza per regalare all’allenatore un giocatore di assoluto affidamento.

Juve su Pogba, ma il PSG pronto a rovinare i piani

Uno dei primissimi nomi sulla lista è di sicuro quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese sembra ormai pronto a lasciare Manchester, ed il ritorno a Torino rappresenterebbe un gioia per i tifosi ma anche per lo stesso giocatore che ritroverebbe un ambiente che in passato l’ha esaltato. Eppure, non è detto che alla fine il sogno di rivedere Pogba con la maglia della Juventus possa concretamente realizzarsi.

Secondo quanto riportato da ‘Foot Mercato’, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi sul giocatore. Di fatto sarebbe lui una delle due scelte del club parigino per andare a rinforzare il centrocampo attualmente in mano a Mauricio Pochettino (non è detto che alla fine resti lui anche il prossimo anno). L’altro nome è quello di Tchouameni, sul quale ci sono anche le mire del Real Madrid. Insomma, Leonardo preferirebbe puntare sul giocatore di casa United.