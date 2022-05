Fiorentina, qual è il futuro di Italiano? Il club esce allo scoperto, c’è l’annuncio

Il futuro di Vincenzo Italiano sarà ancora alla Fiorentina? Il club viola esce allo scoperto. C’è l’annuncio da parte della dirigenza.

Vincenzo Italiano ha ottenuto buone valutazioni per quanto ha fatto in questa stagione con la Fiorentina. Al di là se riuscirà a centrare un posto in Europa League o in Conference League, la stagione dell’ex tecnico dello Spezia è decisamente positiva.

Così positiva da aver attirato attorno a se alcune voci che vorrebbero il tecnico nel mirino di qualche big. Il rapporto tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina potrebbe quindi clamorosamente chiudersi dopo solo una stagione, con il richiamo di qualche grande club causa del divorzio anticipato.

A chiarire la situazione dell’attuale tecnico della Fiorentina ci ha però penato Joe Barone, membro della dirigenza viola, che, poco prima del calcio d’inizio del match contro la Sampdoria, ha voluto mettere i puntini sulle i. Buone notizie per i tifosi, che sono stati tranquillizzati circa il futuro del tecnico.

Italiano, Joe Barone tranquillizza: “Sta bene alla Fiorentina”

Di fronte alla voci che sono circolate nelle ultime settimane, Joe Barone ai microfoni di DAZN, ha voluto chiarire la situazione e stoppare le speculazioni: “Il mister ha messo su questo gruppo basandosi molto sull’identità. Questo è un gruppo importante che ha creduto nel lavoro della società e dell’allenatore. Vincenzo Italiano sta benissimo qui. E’ molto contento e noi siamo molto contenti di lui. Siamo entrambi siciliani, abbiamo un rapporto fantastico.”

Infine una stoccata ai media che aveva alimentato le voci di addio anticipato: “Non capisco perché i media continuino a toccare questo tema. Non c’è nulla da dire, davvero. Lui è molto contento di stare qui a Firenze e noi siamo molto contenti del lavoro che ha fatto questa stagione con la squadra.“