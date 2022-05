“Italia ripescata ai Mondiali, si può fare”: tifosi impazziti, parla il presidente

L’eliminazione dell’Italia dai Playoff Mondiali ha fatto molto scalpore. Ancora oggi si discute riguardo la nazionale di Roberto Mancini.

Tra pochi mesi si disputeranno i Mondiali di calcio in Qatar, una competizione per nazionali molto attesa. L’Italia di Roberto Mancini, dopo aver vinto gli Europei la scorsa estate, non ha ottenuto il pass per la competizione, eliminata nel corso dei Playoff dalla Macedonia del Nord. Un risultato inatteso e clamoroso con la Nazionale azzurra che non prenderà parte ai Mondiali per la seconda volta consecutiva.

Negli ultimi giorni è nata una clamorosa indiscrezione riguardante la nazionale azzurra, una possibilità che concede molte speranze ai tifosi azzurri. L’Ecuador, squadra qualificata ai Mondiali dalle qualificazioni sudamericane, avrebbe utilizzato un giocatore colombiano nel corso delle qualificazioni, aggirando ovviamente le regole.

Il Cile, nazionale arrivata dietro l’Ecuador e prima squadra eliminata, ha effettuato queste dure accuse e questa situazione è tutta da monitorare. Ci sono valutazioni in corso ed anche l’Italia potrebbe clamorosamente beneficiarne.

Italia, le parole di Chimenti sul possibile ripescaggio

L’ex presidente della Federgolf ed ex membro della Giunta Coni Franco Chimenti ha parlato a GR Parlamento ed ha fatto il punto su questa interessante situazione: “L’Italia può essere ripescata ai Mondiali, è una cosa che si può fare ed è anzi molto concreta”.

Il dirigente ha chiarito il motivo di questa possibilità. Da un lato la Fifa potrebbe dare la sconfitta a tavolino per tutte le gare disputate dall’Ecuador con un giocatore colombiano, situazione che porterebbe il Cile ai Mondiali. C’è però un’altra possibilità, e questa coinvolge anche l’Italia di Roberto Mancini. Chimenti spiega: “Una regola della FIFA permette il ripescaggio al club con il miglior ranking tra le non qualificate e l’Italia è la prima tra queste”. Tutto il monitora la situazione dell’Ecuador ed anche l’Italia osserva con attenzione.