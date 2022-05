“Era fallo netto!”: caos Juventus-Lazio, le polemiche guastano la festa

Juventus-Lazio si conclude nel caos: al 95′ pareggia Milinkovic-Savic, ma i tifosi non ci stanno ed esplodono sui social. Scoppia la polemica.

Doveva essere una serata di festa, ma lo è stata soltanto in parte. La festa di Paulo Dybala e (soprattutto) di Giorgio Chiellini è stata guastata da un pareggio al 95′ che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus.

Dopotutto, il doppio vantaggio del primo tempo è stato dilapidato troppo facilmente dagli uomini di Allegri. Anche perché le reti di Vlahovic e di Morata sono state rimontate nel secondo tempo, da quelle di Patric (con lo zampino di Alex Sandro) e di Milinkovic-Savic.

È stato proprio il serbo a rovinare la festa in casa bianconera, con una zampata in contropiede che ha fatto scoppiare la rabbia dei tifosi della Juventus, divampata presto sui social.

Juventus-Lazio, scoppia la polemica per la rete di Milinkovic-Savic

D’altronde, il contropiede della Lazio nasce da un pallone perso sbadatamente da Cuadrado. Il colombiano, giunto al limite dell’area di rigore avversaria, è stato atterrato da un difensore biancoceleste, che poi ha dato il via al contropiede vincente dei capitolini.

Nonostante la dinamica sospetta e le tante proteste della Juventus, l’arbitro Ayroldi ha giudicato il contatto regolare, accusando l’ex Fiorentina di essersi lasciato cadere troppo facilmente. Un episodio controverso, che ha generato la rabbia e lo sdegno dei tifosi bianconeri, esplosi dopo il triplice fischio: “Fallo netto su Cuadrado, ma non fa niente…”, ironizza qualche utente.

Nella serata dedicata alla festa per Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, dunque, non mancano gli strascichi di amarezza e polemica. Una decisione arbitrale che può essere ininfluente per il campionato della Juventus, ma molto pesante per quello di Roma, Fiorentina e Atalanta, in corsa per l’Europa. Con questo punto, la Lazio è matematicamente in Europa League.