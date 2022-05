Juventus-Lazio, succede di tutto: un gesto ha sorpreso i tifosi

La Juventus gioca l’ultima stagionale davanti ai propri tifosi. Serata emozionante per il pubblico bianconero e per alcuni giocatori.

Nel posticipo della trentottesima giornata di Serie A allo Stadium si stanno affrontando Juventus e Lazio. Match molto importante per i biancocelesti che si giocano l’Europa mentre il club bianconero vuole chiudere bene la propria stagione davanti ai tifosi.

E’ una serata speciale per la Juve e soprattutto per due giocatori, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Il primo è stato un’icona del club bianconero, bandiera del club e pilastro nella famosa ‘BBC’ composta da lui, Bonucci e Barzagli e fondamentale prima con Conte e poi con Allegri. Dybala invece è uno dei più grandi talenti della storia recente del club, giocatore amato dai tifosi e alla sua ultima in casa con la Juve.

I primi minuti del match contro la squadra di Sarri ha regalato diverse emozioni alla Juve ed ai suoi tifosi. Dopo soli dieci minuti la Juve è infatti passata in vantaggio, a segno con il ‘solito’ Dusan Vlahovic, ben innescato da Morata. Ha destato curiosità l’esultanza del centravanti serbo, che, ha festeggiato con la ‘Dybala Mask’, famosa esultanza dopo il gol di Paulo Dybala.

Juventus, tante emozioni nei primi minuti

L’emozione più grande per i tifosi bianconeri è arrivata al sedicesimo minuto del primo tempo. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha concesso la standing Ovation a Giorgio Chiellini, sostituito tra gli applausi e la commozione generale per la sua ultima gara davanti ai propri tifosi. Il difensore livornese, prima di lasciare il campo, ha messo la fascia sul braccio di Dybala, altro significativo gesto per la Joya.

Da Agnelli in tribuna ad Allegri e lo stesso Chiellini, tanta commozione per il difensore che ha detto ‘addio’ al suo club lasciando dopo pochi minuti. Dopo il cambio Chiellini è andato poi a salutare i tifosi con un significativo giro di campo e salutando quasi uno ad uno tutti i tifosi della curva bianconera.