Milan e Inter, l’attesa notizia è arrivata: comunicato ufficiale

La notizia che aspettavano i tifosi di Milan, Inter e delle altre squadre è arrivata: ecco il comunicato ufficiale

Il prossimo sarà l’ultimo weekend in cui Milan e Inter scenderanno in campo in Serie A in questa stagione, così come le altre squadre. Le due milanesi, però, si stanno giocando lo scudetto. Hanno dato vita a un campionato strepitoso e a fine stagione entrambi meriteranno un applauso per la stagione disputata. Ci sono state diverse polemiche riguardo le decisioni arbitrali, in favore di una o dell’altra squadra.

E le polemiche sono sorte anche per la mancata contemporaneità della penultima giornata e non solo. La Serie A non è più propensa, infatti, a stabilire orari contemporanei per tutte le squadre nella ultime giornate di campionato. Ma è arrivata da poco una notizia ufficiale che probabilmente farà piacere a tutti i tifosi, non solo quelli di Inter e Milan.

Milan e Inter in contemporanea: ufficiale

La Lega Serie A, sul proprio sito ufficiale, ha diramato gli orari dell’ultima giornata di campionato. Le squadre che si contendono un obiettivo in comune giocheranno allo stesso orario. Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan scenderanno in campo domenica alle 18:00. Le altre in orari diversi come Salernitana e Cagliari in campo alle 21:00 di domenica sera, o la lotta Europa League che si risolverà alle 20:45 del sabato. Tranne la Roma che giocherà di venerdì vista l’imminente finale di Conference League.

Insomma, si è arrivati ai titoli di coda di un campionato anomalo. A lungo è stata una lotta a tre, poi il crollo dell’Inter ha permesso al Milan di andare avanti. E domenica ci sarà la resa dei conti. Senza dimenticare la Roma che scoprirà dalla tv se si qualificherà o meno all’Europa League attraverso il campionato.